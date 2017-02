Ella es la mexicana que regresó su visa a Trump

Ciudad de México.- “Si gana ese hombre, yo no vuelvo a Estados Unidos. Voy a regresar la visa”, fueron las palabras que le dijo, Alma Rosa Siller, a su esposo luego de escuchar los mensajes de odio, de en ese entonces del candidato a la Presidencia de Estados Unidos , Donald Trump en contra de México y de los mexicanos.

Luego de darse a conocer el resultado de las elecciones en el que saldría victorioso Donald Trump, no había marcha atrás, la decisión estaba tomada y Alma tenía que cumplir lo que había prometido, por eso la noche del 29 de enero alistó los documentos que necesitaba para regresar la visa junto con una carta dirigida para el presidente. Fue la mañana siguiente cuando Alma salió de su vivienda y se dirigió al Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora. Con un sobre en la mano llegó a la primera ventanilla en donde les manifestó el trámite que realizaría.

Incrédulos ante la decisión de la mujer, Alma tuvo que hablar con varias personas, antes de que le aceptaran la visa de regreso.

Durante una entrevista a SinEmbargo.mx, la mujer señaló que desde su nacimiento tuvo visa para cruzar a territorio anglosajón. Alma cuenta que para ella no era un privilegio contar con la visa pero recuerda que desde que era pequeña, su madre la llevaba de compras a Nogales, Arizona

-Señora, ¿fue difícil tomar la decisión de regresar su visa?

Sinceramente la decisión, en grado de dificultad del 1 al 10, es un punto cinco. Lo difícil fue ir y encontrar estacionamiento. Yo pensaba y juraba que me iban a decir: “¡Ah!, échelo en ese buzón, por favor, el sobre”. Yo pensaba que así iba a ser. Pero resulta que desde que llegué a la primer ventanilla fue sorpresa, tras sorpresa. Y ahorita, pues, estoy sorprendida desde el lunes en la tarde que dije: “¿Qué pasó?”, señaló Alma durante la entrevista a SinEmbargo.mx.

Luego de devolver su visa a Trump, Alma concluyó su entrevista con la frase “Tú sabrás si permites que te humillen”.

Alma Rosa cuenta que una de sus primas le pidió autorización para publicar su carta en Facebook. Y ella aceptó.

“No sabes la cantidad de llamadas. Yo les digo que no fue difícil, fue tan sencillo, fue decir: ‘Ah nos están atacando, pues toma el único vínculo que tengo contigo, es éste, y no lo quiero’”, dice.

–Cuando llegó a las ventanillas, ¿quién la recibió primero?

–Ya sabes cómo son ahí. Todo lo tienes que hacer al ras de la banqueta, pero al ras de la banqueta están las ventanillas. Hay tres. Donde vi sombra, ahí me acerqué y les dije: “Buenos días, vengo hacer un trámite un poco inusual. Quiero regresar mi visa”. “Ah, ¿se le venció?”, me dijo la señorita. “No, está vigente hasta el 2021”, le dije y me contestó: “¿Pero por qué?”. “Nomás, es una forma de protesta contra tu Presidente, es mi única manera y por eso la vengo a regresar”, le contesté. Entonces llamó a una compañera de ahí. Le explicó. Agarraron el teléfono. Hablaron. Empezaron a pedir mis datos y le pasé por la ventanilla una copia de mi visa que venía en el sobre cerrado. Era un sobre manila cerrado con la carta original, la visa original, copia de mi licencia, identificación oficial y la copia de la misma visa, todo junto agarrado con un clip. Se fueron hablar y me dieron un cartoncito, y me pasaron por la puerta de espera. Me hicieron la revisión de rutina y esperé en la ventanilla dos, segundo piso. Llegué a la ventanilla y esperé. Se acercó un joven que hablaba un poco español y me dijo: “Buenas tardes, ¿le dieron ficha?”. Le enseñé la ficha. La vio. La volteó.

Levantó los ojos y me vio y fue con un compañero atrás. Hablaron algo. Voltearon y me vieron. Le hablaron a una muchacha, también algo hablaron, y vino la muchacha conmigo y me dijo: “Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar?”. “Buenas tardes, vengo hacer un trámite un poco inusual para ustedes. Vengo a regresar mi visa”, le contesté, y ella me dijo: “Ah, ¿está vencida?”. “No, está vigente hasta el 2021, pero la vengo a regresar”, le dije. “¿Y por qué la viene a regresar?”, me preguntó. “Pues es una manera de protestar, únicamente protesto yo contra su Presidente y sus discursos de odio; entonces yo la vengo a regresar, a pesar de que teníamos unos proyectos desde el año pasado en Estados Unidos por ahí, pero aún así la vengo a regresar”, le respondí. Entonces abrió el sobre, lo primero que salió era la visa en primer plano, se voltearon a ver, leyó la carta y me dijo: “Bueno, procederemos a darla de baja en el sistema”. “Sí, por favor, te lo agradezco mucho”, le contesté. Me sellaron mi copia de recibido y me fui.

