La otra tragedia del muro, de la que nadie habla: las especies en peligro que desaparecerán

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría dar el “tiro de gracia” a especies en peligro de extinción como el jaguar, el lobo mexicano y el ocelote, ya que el muro que pretende construir, y que quiere que México pague, mermaría el libre tránsito de los animales entre ambas naciones e impactaría los ecosistemas.

En entrevista para SinEmbargo, Alejandro Olivera, representante del Centro en México, criticó que la construcción del muro es un “retroceso” y es “innecesario”, toda vez que afectaría el libre tránsito de especies animales que se encuentran en peligro de desaparecer, así como la conservación de ecosistemas.

Olivera subrayó que dicha barrera generaría mayores conflictos entre las naciones e incrementaría las violaciones a los derechos humanos de los migrantes: habrían más familias separadas y más abusos policiales debido al refuerzo y aumento de la seguridad, consideró.

“Es totalmente innecesario, un muro no soluciona nada. Es una amenaza justo para los ecosistemas y para las especies que estamos compartiendo entre ambas naciones. El muro no sólo divide países y gente, sino a las especies que necesitan esta zona para transitar, los animales no tienen pasaporte y se estaría dividiendo su hábitat natural”, recalcó.