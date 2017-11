Lady Gaga detiene concierto por fan que fue golpeada · Antena San Luis

La cantante estadounidense Lady Gaga demostró su preocupación y detuvo por unos minutos su concierto ‘Joanne World Tour’ para ayudar a una fanática que recibió accidentalmente un golpe en la nariz y comenzó a sangrar.

Todo ocurrió el pasado sábado 11 de noviembre, durante su presentación en Uncasville, Connecticut, el recinto estaba lleno de público, y esto llevó a que una de sus fans recibiera un fuerte golpe.

La artista se percató que esta joven se encontraba sangrando y no dudó en detener el show, y le preguntó: “¿Estás bien? ¿Te quedarás? ¿Necesitas ayuda extra? ¿Necesitas un paramédico?”.

“Lamento mucho que te golpeen en la cara y que estés sangrando. Nos aseguraremos de que estés bien”, aseguró, y esperó varios minutos a que su fanática fuera atendida por los paramédicos.

“Lo que todos necesitamos recordar es que hay algunas cosas que son más importantes que mostrar el negocio”, precisó la cantante.

VIDEO: A fan was hit in the face & started bleeding during tonight’s show, so Lady Gaga stopped the show to make sure she was fine & gave her a backstage pass! @ladygaga #JoanneWorldTour #JoanneWorldTourConnecticut pic.twitter.com/pVLruwbT0d

— Joanne World Tour (@ladygaga_JWT) 12 de noviembre de 2017