Las actuaciones en vivo que tienes que ver en la entrega del Grammy

Esta noche se celebra la quincuagésimo novena entrega del Grammy y seguramente en el fondo de su corazón se están preguntando ¿a quién diablos le interesan los Grammys? Honestamente es una pregunta más que válida, después de que los organizadores del evento han dedicado las últimas décadas a convertir la noche más importante de la música, en la noche más polémica de la industria.

Y si, todos recordamos la historia de cuando Jethro Tool derrotó a Metallica en la mejor interpretación de hard/rock-metal en 1989, cuando en realidad, los británicos son reconocidos por ser una banda de progresivo, que de metal, sin embargo, este no ha sido el único desacierto de los Grammys. O ¿Qué me dirían si les recuerdo que en el 2001, año que vio nacer himnos electrónicos como ‘One More Time’ de Daft Punk, ‘Star 69’ de Fatboy Slim, o ‘Sing It Back’ de Moloko, la canción que gano el Grammy a mejor canción de música electrónica fue: ‘Who Let The Dogs Out‘ de los inmemorables Baha Men?

Insisto, en términos de premios y criterios, los Grammy están lejos de ser una ceremonia confiable, pero si hay una razón para prender la tele este domingo, no son los premios, sino la música y con ello me refiero a las presentaciones en vivo.

De entrada, los Grammys 2017 verán el regreso de Daft Punk a los escenarios, en donde acompañarán a The Weeknd para la interpretación de Starboy.

Si, Daft Punk en vivo… ¿veremos algo más que una simple colaboración?

Otra artista que aprovechará el momento para consolidar su regreso, es Katy Perry quien esta estrena Chained To The Rythm, el primer single de su quinto álbum de estudio.

Beyoncé también tomará el escenario, siendo esta su primera presentación en vivo, tras romper internet con esa fotografía con la que anunció su embarazo, y que en cuestión de horas, se convirtió en la foto con más likes en la historia de Instagram…con 10 millones y contando.

Pero si hay algo que todos queremos ver para creer, es la colaboración entre Metallica y Lady Gaga. Si, así como lo escucharon. Los dioses del metal colaborarán ni más ni menos que con Lady Gaga…. ¿Cantarán Master Of Popopoker face?

Apunten también los nombres de Adele y Bruno Mars, pero si hay algo que queremos ver, es también los homenajes que se rendirán a Prince y George Michael. Así que prepárense, para ver a los ganadores más disparatados de cada categoría, pero sobre todo, a ver una ceremonia en donde a pesar de todo, lo más importante sigue siendo la música.

