CIUDAD DE MÉXICO.

Leonardo DiCaprio, famoso actor de Hollywood y ganador de un Oscar -para los que no lo conocían-, lanzó un llamado para que el presidente Enrique Peña Nieto sepa que es necesario proteger a la vaquita marina.

En su cuenta de Instagram, donde acumula 16 millones 671 mil 659 seguidores -algo así como la población total del Edomex y la CDMX-, el intérprete de Jack, en Titanic, publicó un mensaje en el que pide unirse a él para exigirle a Peña cuidar al mamífero endémico del Mar de Cortés.

“Las prácticas pesqueras ilegales han causado un dramático descenso en la población de la vaquita marina. Las menos de 30 vaquitas que aún sobreviven se extinguirán si no se toman acciones inmediatas”.

El mensaje, que en 16 horas -hasta las 13:34 horas de este jueves- había acumulado 227 mil 383 likes, remata con la petición directa a Peña Nieto.

“Únanse a mí y a World Wildlife y dejen que el presidente Peña Nieto, de México, sepa que demandamos acciones para proteger hoy a la vaquita”

No es la primera vez que DiCaprio muestra su preocupación por la vaquita marina y por otras especies en peligro, ya que en septiembre de 2016 pidió a México, EU y China acciones urgentes para salvar a este mamífero marino.

“Es necesaria acción urgente esta semana o las vaquitas se habrán ido para la próxima @CITES. ¡RT para exigir a China, EU y México actuar ahora! #CITES #CoP17”, publicó en su cuenta de Twitter @LeoDiCaprio.

Urgent action needed this week or vaquitas may be gone by next @CITES. RT to tell China, the US, and Mexico to act now! #CITES #CoP17 pic.twitter.com/iGyfQobt05

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 28 de septiembre de 2016