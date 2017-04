Liga MX: Así se jugará la Jornada 16 del Clausura 2017

Este fin de semana se disputará la penúltima jornada de la ediciónClausura 2017 de la Liga MX . Los equipos que ya están clasificados a la liguilla son Xolos , Monterrey y Toluca .

Chivas , Santos y América ya tienen un pie dentro de la fiesta grande del balompié mexicano. Atlas y Pachuca están dentro de los puestos de clasificación por el momento.

Al acecho están Tigres , León , Morelia , Pumas y Veracruz , que con buenas actuaciones y combinaciones de resultados podrían meterse entre los mejores 8.

Cruz Azul , Necaxa , Querétaro y Jaguares aún tienen posibilidades matemáticas de entrar en liguilla, pero necesitarían combinaciones casi milagrosas. Puebla ya está definitavemene eliminado, pues ocupa el fondo de la tabla con tan sólo 13 puntos.

Jornada 16 del Clausura 2017 : horario de los partidos

VIERNES

Veracruz vs Monterrey 20:30 horas en el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente

SÁBADO

Chiapas vs Santos Laguna 17:00 horas en el estadio Víctor Manuel Reyna

Tigres vs Xolos 19:00 horas en el estadio Universitario

Morelia vs Pumas 19:00 horas en el estadio Morelos

Pachuca vs Cruz Azul 19:06 horas en el estadio Hidalgo

Chivas vs León 19:06 horas en el estadio Chivas

América vs Atlas 21:00 horas en el estadio Azteca

DOMINGO

Toluca vs Querétaro 12:00 horas en el estadio Nemesio Diez

Puebla vs Necaxa 18:00 horas en el estadio Cuauhtémoc

