LLAMAN ‘GORDA’ A ARIADNE DÍAZ EN REDES, ¡ELLA RESPONDE!

Tras terminar su trabajo en la telenovela La doble vida de Estela Carrillo, la actriz Ariadne Díaz decidió darle un nuevo aire a su imagen, y por ello se tiñó el cabello de rubio, luciendo verdaderamente bella.

Ante eso le han llovido algunas críticas por parte de gente que la sigue en redes sociales, mientras que al mismo tiempo la señalan por supuestamente ellos tener algunos kilos de más.

Después de muchos señalamientos la pareja del actor Marcus Ornellas rompió el silencio y les envió un mensaje a todas aquellas personas que se dedican a enviar comentarios negativos.

“Esa gente que se dedica a decir que si estamos gordas, flacas, feas, bonitas, tontas… por fa pónganse a hacer algo de su vida para no estar tan ocupadas en vidas que ni saben ni conocen. […] Yo comparto fotos de mi vida, familia y trabajo para la gente que me quiere o le gusta mi trabajo, los demás me dan igual y lo que es más, me sobran”, escribió la mamá de Diego.

ADIÓS A PAPÁ

Ariadne Díaz fue al aeropuerto de la CDMX a despedir al padre de su hijo, quien de acuerdo con lo que publicó la guapa actriz, tuvo que viajar por motivos de trabajo.