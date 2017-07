Por Jesús Aguilar

Esta semana el inconmensurable álbum de The Beatles Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band cumplió 50 años de haber hecho un antes y un después en la música pop, el rock, el arte conceptual masivo y la vida misma de millones que lo tenemos en un sitio indiscutible en el recorrido sonoro de nuestras vidas.

Escuchándolo en su nueva remasterizada versión digital comencé a desvariar irremediablemente en su vigencia, en su sentido, en su significación y por qué no, en su traslado charlatán a la vida política del San Luis de los dos miles diecisietes.

Aquí la descripción de cómo podríamos transportar su listado de canciones a la surrealista realidad política actual, sin duda nos quedaríamos bizcos.

Con un agradecimiento especial a mi querida amiga y gran diseñadora Brissa Amores que logró manipular la eterna portada quincuagenaria para aterrizar al Club de Corazones Solitarios al Valle del Tangamanga.

1.- Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band- El Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta interpretado por La Arrolladora Gallardía.

Para abrir el delicioso álbum acudimos a un concierto virtual del gran Tótem Gallardista, en donde queda claro quien es el clan dominante, los dueños del circo y de todo el espectáculo. “Pónganse cómodos y disfruten del show…”

2.- With a Little Help From My Friends- Con un poco de ayuda de mis amigos interpretado por Little Richard.

Cuando las cosas parecen irremediables, uno puede ascender a alturas insospechadas para librar cualquier cosa con un poco de ayuda de sus amigo$… y si no pregunten por las amistades de Little Richard en la Auditoría Superior del Estado. “Oh, logro pasar con un poco de ayuda de mis amigos…”

3.- Lucy in the Sky With Diamonds- Lucy en el Cielo con Diamantes interpretado por Manny Barrera.

En un viaje a través del caleidoscopio encontramos la perenne interpretación del sempiterno líder del partido Verde potosino que no solo parece sobrevolar como verdadero aviador profesional sexenios y legislaturas, sino que hoy se pinta de un verde amarillento para recordarnos lo colocados que debimos estar cuando permitimos tanta barbaridad. “Flores de celofán amarillo y verde amontonándose en tu cabeza”.

4.- Getting Better- Poniéndose mejor interpretado por Johnny Races.

Con optimismo desfasado llega esta tonadilla generosa que inunda de buen ánimo y promesas de prosperidad en unidad, del siempre correcto Johnny Races. Ilusión barata dicen algunos, golpe de realidad dirían otros. “Usted me dio la palabra que al fin escuchó… estoy haciendo lo mejor que puedo.”

5.- Fixing a Hole- Arreglando un hoyo interpretado por La Trakalosa Banda Panavi.

“Miro a la gente parada que discrepa y nunca se impone… y en realidad no me importa, si estoy equivocado estoy bien, allí de donde soy, estoy bien…” Poco queda por decir.

6.- She´s Leaving Home- Ella está dejando la casa interpetada magistralmente por Sandra Sánchez Ruiz.

Melancolía auditiva sin desperdicio, una tonada reveladora, una mujer que un día estuvo y vivía entre nosotros y al otro desapareció para siempre. “Gira con cuidado la llave de la puerta trasera. Sale, es libre…”.

7.- Being for the Benefit of Mr. Kite! – A beneficio del Sr. Cometa interpretado por El Colectivo Indiferencia. Aviso de función estelar, el Señor Cometa se escapa en el cielo en silencio, desapareciendo entre las nubes, sin decir nada… “La banda empieza a las 6 menos diez cuando el Señor Cometa realiza su hazaña en silencio…” Opaco silencio, la estrella que se esfuma en las narices de todos.

8.- Within You Withot you – Dentro de ti, sin ti interpretado por La Orquesta Civilista.

Con misticismo y sonidos cargados de verdad, la silenciosa mayoría medita sobre lo que pasa en estos días de tensión y enrarecido ánimo… “Estuvimos hablando del amor que se enfrió y de la gente que gana el mundo y pierde la calma. No lo saben, no se dan cuenta. ¿Eres tú uno de ellos?

9.- When I´m Sixty Four- Cuando tenga Sesenta y Cuatro interpretado por el Trío Los Bribones.

En una proyección futurista, olas Gallardistas cuestionan con gracia y resquemor ¿hasta cuándo seguirá el amor…? “¿Quién podría pedir más? ¿Me necesitarás, me alimentarás todavía cuando tenga sesenta y cuatro?.. El populismo garrafonero sin duda no puede ser para siempre…

10.- Lovely Rita- Adorable Rita interpretada por Los Omisos.

Rita es cualquier mujer, cualquier mujer puede ser Rita. Los Bizcos son interpretados a la perfección por Los Omisos para recordarnos que haríamos sin ellas, en un estado donde la palabra feminicidio pasó a mayúsculas. “Adorable Rita, doncella del parquímetro, ¿Dónde estaría yo sin ti?

11.- Good Morning- Buenos días interpretado por Jimmy Pueblo.

Sátira de la vida sin sentido que transcurre en una ciudad sin planeación, sin equilibrio, sin leyes, la selva urbana de la salvaje extorsión, la jungla temible de los fieros chantajistas, la tierra donde florecen los abusivos. Aquí nadie se salva.

“No hay nada que hacer para salvar su vida, llame a su esposa. Nada que decir… pero está bien.”

12.- Reprise Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band.

Lo mismo pero en paquete.

A day in the Life- Un día en la vida interpretado por Los Auténticos Decadentes.

Instantánea de nuestro nuevo habito de ver tragedias y victorias ficticias a través de cada vez más medios… ficticios.

“Leí las noticias, oh chico, sobre un afortunado que alcanzó su meta, y aunque la noticia era bastante triste, bueno, yo me tuve que reir…”

