“Los dictadores empiezan reprimiendo a la prensa”, dice el Senador McCain sobre Donald Trump

Los ataques de Trump a los medios más prestigiosos de Estados Unidos, entre ellos The New York Times o la cadena CNN, vienen ya desde su campaña electoral, en la que pudo verse a sus seguidores lanzado insultos a los periodistas que cubrían sus mítines.

Washington, 18 feb (EFE).- El Senador y ex candidato presidencial republicano John McCain afirmó que “los dictadores empiezan reprimiendo a la prensa”, después de que el Presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que algunos medios de comunicación son “el enemigo del pueblo”.

“Si quieres preservar la democracia como la conocemos, tienes que tener una prensa libre y, muchas veces, adversaria. Y sin ella, me temo que perderíamos muchas de las libertades individuales con el tiempo. Así es como empiezan los dictadores”, afirmó el senador en un extracto de una entrevista con NBC que se emitirá completa mañana.

“Lo primero que hacen los dictadores es callar a la prensa. Y no estoy diciendo que el presidente Trump está intentando ser un dictador, solo digo que necesitamos aprender las lecciones de la historia”, agregó el legislador, una de las voces republicanas más críticas con el Gobierno Trump.

McCain reaccionó así al polémico mensaje de Twitter en el que el viernes Trump acusó a algunos medios de comunicación estadounidenses de ser “el enemigo del pueblo”.

“Los medios con NOTICIAS FALSAS (los fallidos The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense”, escribió el Presidente.

Hoy, en otro mensaje de Twitter, Trump volvió a pedir a los ciudadanos que no crean a los grandes medios, a los que volvió a acusar de publicar “noticias falsas” sobre su Casa Blanca, que, a su juicio, funciona “muy bien”.

Los ataques de Trump a los medios más prestigiosos de Estados Unidos, entre ellos The New York Times o la cadena CNN, vienen ya desde su campaña electoral, en la que pudo verse a sus seguidores lanzado insultos a los periodistas que cubrían sus mítines.

Este jueves, en una larga y caótica rueda de prensa, Trump se enfrentó con varios periodistas y volvió a lanzar uno de sus frecuentes ataques a los medios.

“Muchos de los medios en Washington, junto con los de Nueva York y Los Ángeles en especial, no hablan para la gente, lo hacen para intereses especiales. La gente ya no les cree. Quizás yo tenga algo que ver en ello. No lo sé. Pero ya no les creen”, dijo.

En tanto, el jefe de gabinete de Trump pidió “tomar en serio” las críticas del mandatario sobre la prensa y que se dejen de publicar informaciones con fuentes anónimas.

Reince Priebus hizo estas afirmaciones tras ser cuestionado en la CBS por si se debe tomar en serio el mensaje de Twitter en el que el viernes Trump afirmó que algunos medios son “el enemigo del pueblo”.

“Creo que debes tomarlo en serio. Creo que el problema que tenemos es que estamos hablando de historias falsas como esa del New York Times sobre que hemos tenido contacto constante con funcionarios rusos”, dijo Priebus, según un extracto de la entrevista que se emitirá mañana en el canal.

“Al día siguiente, el Wall Street Journal tenía una historia sobre que la comunidad de inteligencia no estaba dando al Presidente un informe completo. Ambas historias gravemente equivocadas, exageradas, pretenciosas y una basura total”, agregó.

Priebus se quejó de que pasaron “48 horas con historias falsas”, con las que “el pueblo estadounidense sufre”, por lo que cree que “esto es un problema”.

El ex presidente del Comité Nacional Republicano criticó asimismo el uso de fuentes anónimas en las informaciones de prensa.

“Si la teoría es que la prensa es un foro libre de información para hablar al pueblo estadounidense, creo que debe ser precisa. Y hemos llegado a un momento en el que los medios están dispuestos a publicar con fuentes anónimas y documentos filtrados aparentemente falsos para crear historias”, afirmó, en alusión a las numerosas filtraciones que han salido hasta ahora la Casa Blanca de Trump.

“Lidiamos con una detrás de otra. Creo que los medios deberían parar con esto de las fuentes anónimas, poner los nombres en una pieza de papel e imprimirlo. Si las personas no están dispuestas a poner su nombre junto a una cita, la cita no debería ser incluida. Y punto”, concluyó el republicano.

Fuente: Sin Embargo