Los nuevos ‘campeones’ de Marvel

El maestro Mark Waid llegó como todo un campeón a la apertura de la Conque, la convención que traerá una vez más a Stan Lee a territorio mexicano.

El escritor, autor de la gran serie Kingdom Come uno de los grandes eventos de D.C. Cómics, presentó esta mañana a Champions, el nuevo grupo de jóvenes superhéroes formado por Nova, Ms. Marvel, Viv, la hija de Vision; Amadeus Cho, el nuevo Hulk; Cyclops adolescente y el Spider-Man de Miles Morales.

El primer tomo de esta serie saldrá a la venta hasta junio; sin embargo, los asistentes a la convención tendrán la oportunidad de adquieren el primer tomo.

“El objetivo es tener un grupo de superhéroes que lidien con problemas del mundo real, porque es importante incluir algo verosímil en esta historia, no solo putos golpes. Hay muchos problemas que tocar y lo importante es que no sólo la situamos en Estados Unidos, sino que Champions busca inspirar el cambio y el

Heroísmo por todo el mundo, decirle a los jóvenes que cualquiera puede ser un campeón”, compartió Waid, leyenda de la novela gráfica con más de 30 años de trayectoria.

Waid, Humberto Ramos, Edgar Delgado y Victor Olazaba ofrecieron su conferencia en el Teatro Metropolitano del centro de Congresos de Querétaro.

QUE LA FUERZA ESTÉ CONTIGO

Los storm troopers invadieron la Conque. Quizá buscaban los planos de la Estrella De la Muerte, robadas por los Rebeldes, o iban en busca de Leia.

Nadie lo supo, pero escoltaron a tantos fans pudieron al interior de un set para celebrar los 40 años del estreno de Episodio IV: Una Nueva Esperanza.

En su interior, los fans pudieron tomarse fotos con Bobba Feth, Lord Vader, R2-D2 y liarse en una batalla a muerte con el tenebroso Darth Maul, cuyo sable doble que acabó con la vida del maestro Qui Gon Jin, también fue verdugo de varios jedis en México.

Un cromo conmemorativo hizo el día a la gente, además de sus fotos del recuerdo y el privilegio de poder haber gritado May the 4th be with you, en pleno día de Star Wars.

