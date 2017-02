Makeup de Gaga costó tanto como un boleto del Super Bowl

La actuación de Lady Gaga en el Super Bowl pasará a la historia como una de las más emocionantes y espectaculares presentaciones de tan esperado evento.

La cantante, demostró que tiene una voz increíble mientras interpretaba las canciones God Bless America y This Land is Your Land y prendió tanto a los presentes como a los televidentes cuando saltó del techo del estadio (que en realidad esa parte estaba grabada) para empezar a cantar algunos de sus mayores éxitos en el escenario luciendo un body con pedrería de Versace.

¿OTRA COSA QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN?

Fotos: AFP

El maquillaje que lució Gaga en el Halftime show creado por la maquillista Sarah Tanno utilizando productos de Marc Jacobs Beauty, y el precio total de los productos fue nada más y nada menos que 863 dólares.

Lo creas o no, su maquillaje costó tanto como una pieza de sus outfits Atelier Versace o bien, una entrada para el Super Bowl.

Sarah Tanno comentó:

“Para crear el look, me inspiré en todos los looks icónicos de la carrera de Gaga y los elevé en algo nuevo. Quería que fuera algo de hace una década pero que al mismo tiempo se sintiera que los años no han pasado”.

Para lograrlo, Sarah echó mano de 28 productos cuya suma es de 863 dólares.

Y si bien puede sonar como una cantidad diminuta, en realidad es casi el costo de un boleto para el Super Bowl. Claro, hablamos de un ticket barato, ya que para tener una buena vista a este evento el costo aproximado es de entre 6 mil y 12 mil dólares.