El Manchester United y el Ajax jugarán la final de la Liga Europa de fútbol el 24 de mayo en Estocolmo tras eliminar en las semifinales, respectivamente, al Celta y al Lyon.

Your 2017 #UELfinal: @AFCAjax v @ManUtd!

Who will lift the 🏆 in Stockholm? pic.twitter.com/S1PvtZQoNL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 11, 2017