Margarita Ortiz pide sentencia vitalicia para quien la violó

“Yo no voy por 21 años, yo voy por más años, mínimo en una violación son 40 años, pero voy incluso por una sentencia vitalicia”, manifestó Margarita Ortiz Macías, quien fue asaltada y violada en un autobús de la empresa ETN el 8 de junio de 2016, cuando viajaba de la Ciudad de México a San Luis Potosí. La afectada mostró su molestia por las concesiones que le está dando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a su agresor, quien rechazó el juicio abreviado para alargar el proceso, porque “desgraciadamente las leyes le da opciones de que escoja, eso está muy mal, él es un delincuente, él ha aceptado los hechos, no entiendo qué espera la autoridad para actuar”.

Fue en diciembre pasado cuando Ramón Martínez García, alias El Lagarto, fue sentenciado a 21 años y ocho meses de prisión por los delitos de robo y violación con violencia cometidos el 10 de junio de 2016 en un autobús de la línea Autotransportes Herradura de Plata; también debe enfrentar un segundo proceso judicial, por asalto y abuso sexual perpetrado con un cómplice el 7 de junio del 2016 en contra de la señora Ortiz Macías, en un autobús de la línea ETN que circulaba por la carretera México-Querétaro, a la altura del municipio de Coyotepec.

Proceso ira a juicio oral; Margarita tendrá que carearse con su agresor

Asimismo, dio a conocer que ahora el proceso se resolverá en juicio oral, en donde tendrá que carearse con su agresor, en una fecha que aún está por definirse. “Ya decidí encararlo, tengo que estar fuerte para ese día”, declaró Ortiz Macías, quien dejó en claro que buscará la pena vitalicia, pero si no se da esta, por lo menos que le den una sentencia de 40 años, porque “un hombre como este no merece estar en la calle, no tiene ningún remordimiento. Es un hombre que ha cometido muchísimos delitos, ha estado varias veces en la cárcel, no sólo pido justicia por mí, sino por todas las mujeres que él atacó, golpeó y violó y se quedaron calladas, el tiene mucho que pagar”.

Sobre el otro delincuente, expuso que no lo han localizado, e incluso El Lagarto en la audiencia defendió a su cómplice diciendo que el otro sujeto no la había atacado, cuando la realidad es que también participó de estos hechos ayudando a su agresor a cometer la violación.

Por su parte, el chofer de la línea ETN también ha declarado y se ha mostrado colaborativo en el caso, aunque ha alegado que él no hizo anda por el miedo que sintió ese día, por lo cual la señora puntualizó que serán las autoridades las que determinen su culpabilidad en este hecho, sin embargo hasta ahora sigue retenido el autobús en donde fue violentada.

“Tengo etapas de depresión”

A pesar de que las heridas emocionales y físicas siguen abiertas, Margarita luce fuerte, y aunque recuerda aún con dolor los hechos ocurridos aquella noche del 7 de junio, dentro de todo lo terrible que vivió, agradece a Dios estar viva, pero sobre todo que no hayan lastimado a su hija y sobrina, que la acompañaban en ese viaje. Lo recuerda con dolor y es inevitable que derrame lágrimas, pues tiene momentos de depresión, en donde el dolor emocional y físico es fuerte, no ebstante, subrayó, “tengo que darme ánimos porque estoy viva, cuántas no las matan y las dejan ahí”.

La víctima aún tiene dolor de las lesiones físicas que le provocó este delincuente, quien le provocó dos fracturas en la nariz, algunas lesiones bucales; recibió además un golpe en su ojo derecho, el cual ha estado sanando.

Sin duda, lo que debe sanar es el aspecto emocional, porque destaca cómo pocos días después de los hechos vivía momentos de angustia, con pensamientos de que iba a morir, pero conforme avanza el tiempo, y aunque señala que sigue teniendo depresión, incluso trata de no salir mucho a la calle, se ha ido poco a poco recuperando gracias al apoyo de su familia, amigos, y personas que se preocuparon por ella: “de repente uno flaquea, pero no, yo llegaré hasta donde tope, debo tener la fuerza. Entiendo a las mujeres que no denuncian, o que denuncian y desisten porque la verdad esto es muy cansado y decepcionante pues las autoridades tienen muchas concesiones con los delincuentes”, lamentó.

Decepcionada de la subprocuradora de delitos sexuales en San Luis

Ortiz Macías aseguró que en San Luis Potosí ha recibido el apoyo del gobernador, Juan Manuel Carreras López; el procurador Federico Garza Herrera, así como del comandante de la Policía Ministerial, José Castillo Celestino, aunque dijo sentirse decepcionada de la subprocuradora de delitos sexuales, Magdalena González Vega, de quien no tuvo ningún tipo de apoyo.

Reiteró que “lo único que me dejo totalmente decepcionada a nivel local es la poca atención que se me dio en la subprocuraduría, yo iba toda golpeada, desecha emocionalmente, y me dice la titular: ‘no lo sé, ya cambio el código, no sé si puede denunciar aquí’, me manda con otra abogada y lo mismo, no me ayudaron, es algo decepcionante”.

De la misma forma, sentenció que no se puede tener a este tipo de funcionarios que no apoyan a las víctimas, incluso así se lo hizo saber al gobernador, pues se necesitan mejores funcionarios en esos cargos y no personas que sólo van a cobrar un sueldo sin hacer su trabajo. “Es algo decepcionante”, concluyó.

