La integrante de OV7 Mariana Ochoa soltó el llanto ante los medios de comunicación y pidió perdón. ¿De qué?, resulta que la cantante al regresar tras su viaje por Asia de luna de miel, volvió con un sentimiento de soledad, y a 5 días de haber aterrizado, fue a la fiesta de cumpleaños de su compañera Erika Zaba, donde bebió tanto, que terminó besando a un hombre que no era su esposo.

No me estoy escondiendo de nadie, y lo que voy a decir son tres cosas. Estoy manteniendo un diálogo privado con mi esposo. Quiero aprovechar, quiero pedir perdón nacional, es lo menos que puedo hacer. Quiero extenderlo sobre todo a su familia que me ha tratado como a su familia. Quiero aceptar que ese día sí tomé, tristemente tomé de más, y cuando llega a un extremo, el alcohol es muy cruel y te hace perder la consciencia. Pasó esto, estoy afrontando las consecuencias”.