Mas vale que estén listos, ¡porque hay nuevo trailer de Ghost in the Shell!

Conforme pasan los días, nos acercamos al 31 de marzo y así también al esperado estreno de Ghost in the Shell. Como saben, el filme protagonizado por nuestra diosa Scarlett Johansson es también una adaptación a una de las franquicias de anime y manga japonés más conocidas por el público. Por eso es que guarda tanta intriga con respecto a su llegada.

Como no podemos adelantar los días restantes para la fecha, nuestra manera de compensárselo es compartiendo con ustedes todos los detalles relacionados con el filme. Hoy no es la excepción, porque, en caso de que no se hayan dado cuenta, ya hay nuevo adelanto.

Ghost in the Shell (o como se llama en español, Vigilante del Futuro) fue dirigida por Rupert Sanders y funge como una adaptación del manga del género Ciberpunk, creado por Masamune Shirow. En esta historia veremos en acción a Motoko Kusanagi (Johansson), en un Japón futurista donde el crimen aún es un problema con el que se tiene que lidiar.

¿Creen que se haga justicia como adaptación? Nosotros esperamos que así sea. De todos modos, estaremos al tanto de cualquier noticia que salga de último momento. Mientras tanto, permanezcan bien pegados a nosotros.

