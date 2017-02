“Matar gente es mi vicio”: Sicario del Cártel de Sinaloa.

El periodista español David Beriain presentó este lunes un reportaje su reportaje títulado ” Clandestino”, en el cuenta cómo pasó tres meses viviendo con el Cártel de Sinaloa.

Beriain , reconocido por sus reportajes sobre grupos de difícil acceso como los talibanes de Afganistán o las FARC en Colombia, ahora viajó hasta México para encontrarse con una de las organizaciones más peligrosas del mundo, cuyo jefe Joaquín Loera “El Chapo” Guzmán, se encuentra en Estados Unidos .

“Heroína, anfetaminas, cristal, marihuana, cocaína, lo que sea, nosotros tenemos que manejar cualquier producto”, le dice un guardia de seguridad del cártel al periodista.

Cártel de Sinaloa

En la nueva temporada de ‘Clandestino’, David Beriain se introduce por primera vez en el núcleo del cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa del mundo que hasta el momento de su encarcelamiento lideraba el conocido Chapo Guzmán, uno de los hombres más buscados del mundo.

Para llegar hasta el corazón del cártel, Beriain se sumergirá en un universo poblado por ejércitos de sicarios, narcos, policías corruptos, mulas humanas, químicos que procesan las drogas en escenas que recuerdan a la serie ‘Breaking Bad’ y fiestas eternas de los hijos de grandes capos que mezclan alcohol, cocaína y armas.

En el documental de 45 minutos, el periodista está en contacto con miembros de la organizacion clandestina, quienes están fuertemente armado aseguran, que han derribado naves del gobierno mexicano.

Durante la producción de estos tres capítulos, el equipo de ‘Clandestino’ ha sido vigilado y amenazado, ha estado con la madre del ‘Chapo’, doña Consuelo, y el hermano y heredero del cártel, ‘El Guano’ Guzmán, que no les dio la entrevista, pero les permitió el acceso a la Sierra de Sinaloa, donde la organización criminal produce la droga.

Según reveló Beriain, El Cártel de Sinaloa tiene 15,000 hombres armados en México que controlan un negocio que mueve más dinero que PIB de muchos países grandes y reciben un beneficio anual de alrededor de 4,000 millones de dólares.

“Tenemos códigos de no robar, no extorsionar y no dañar a los civiles” mencionó un sicario del Cártel de Sinaloa.