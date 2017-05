De Megamarchas, foros y debates

*PANAVI luminarias a punto de caerse.

*Silencio total, complicidad criminal e ignorancia premeditada bien remunerada.

Cuando el ciudadano común y corriente escucha, lee o es avisado sobre alguna marcha en protesta contra determinada injusticia, autoridad o ciertas reivindicaciones sociales y otras no tanto, se imagina por reacción espontánea que habrá jaleo, que habrá reclamos y cierto caos o la mal entendida anarquía. En lo último que se piensa es en que bien podríamos asistir o indagar sobre los propósitos de las manifestaciones; pero también en automático se nos viene a la mente que estas formas de protesta están desvirtuadas, que no vale la pena participar o de que alguien y siempre otros, lo hará por nosotros.

Así estemos pasando por la peor inseguridad o crisis económica de nuestra pseudo vida, o hallamos sido pisoteados en nuestra dignidad y derechos más elementales, siempre prevalecerá el temor, el conformismo y la mediocridad a la hora de asumir nuestro rol como ciudadanos.

En una sociedad moderna o que se precie de serlo, siempre habrá voces disidentes, inconformes y dispuestas a marcar la pauta y establecer diferencias. Total, que el lunes próximo pasado se llevó a cabo una Mega Marcha de diferentes organizaciones sociales encabezada por el Movimiento de Pueblo Libre y secundada por el Frente de Comerciantes Unidos; esto, a pesar de voces alarmistas que invitaban a la ciudadanía a no salir de sus casas, porque sería un lunes negro, con actos vandálicos, quema de camiones y todas las desgracias inenarrables que cometerían gente indeseable; vamos, solo les faltó incluir en las amenazas públicas que también seríamos culpables de embarazos indeseados o de sus lamentables padecimientos sin gallardía.

Se darían cita en un esfuerzo colectivo diversos sectores, desde comerciantes, colonos, estudiantes y familias enteras, que en un solo coro reclamamos justicia, el alto a la represión y a la brutal corrupción de esta desaseada administración encabezada por Ricardo gallardo y la gavilla de pillos vulgares y corrientes que lo asesoran y protegen en el arte del saqueo en despoblado a la ciudadanía, que no alcanza a reponerse de un atropello, cuando somos arrollados con algo más increíble, mas bochornoso.

Ningún incidente violento o que lamentar fue nuestro saldo, demostrando como tantas veces que no somos el enemigo público, que no se nos debe de tratar a los ciudadanos como bestias sin raciocinio, que no se nos debe mentir y amenazar más, que ya estamos hasta la madre, que no estamos dispuestos a permitir más difamaciones.

Se respiraba en el ambiente la camaradería habitual, la esperanza impregnaba nuestros pensamientos y corazones. De la incertidumbre nacía la confianza y la determinación al hacer las denuncias graves y valientes. La sangre nunca llegó al rio; pero si inundó nuestro torrente en una comunión de orgullo y dignidad. Rostros curtidos por el sol, con la férrea voluntad de trascender, de dejarle algo más a los que van creciendo, que la apatía y la cobardía y un presente y futuro diferentes a lo que nos ha tocado padecer desde siempre. Esas imágenes orgullosas, confiadas y confiables, sería el colofón de una jornada cívica ejemplar.

Al día siguiente, un Foro de Información Público en la plaza de Armas fue la continuación de la marcha. Se aclararon y despejaron dudas. Se denunció e informó lo que pocos se habían atrevido. Se demostró el atraco multimillonario que pretenden cometer con la concesión del alumbrado público a una empresa indecente, inexistente e insolvente (Incluidas sus 2 socias bastardas). Se demostraría fehacientemente por personas bien informadas el monto del pretendido atraco y las causales para que el contrato- ya obsoleto e incumplido- debería de ser rescindido de inmediato, así como la pretendida ampliación millonaria al mismo a instancias del cacique de rancho en funciones recaudatorias.

Algunos diputados, sobre todos aquellos que medrosamente han opinado balbuceando las bondades del proyecto habían sido invitados, así como algunos que cohibidos y temblorosos también han manifestado la oposición al proyecto, por igual, fueron requeridos; ninguno asistió, lo que haría aumentar la sospecha convertida en certeza de que habían sido premiados por sus buenos oficios, con un moche millonario por su indignación simulada al robo descarado o por su promoción exacerbada al pretender convencer con la mirada y la frente caídas, o la sonrisa cínica y desvergonzada al intentar persuadirnos, gozando e imaginando por adelantado el placer y gozo que da gastar a manos llenas lo que no les costó, lo que no se merecen, los que los marcará para el resto de sus benditos días; como si les importara en lo más mínimo.

Casi al final de la semana en una Televisora loca, se efectuaría una especie de debate entre el único diputado que se lanzaría al ruedo, el de siempre, el único: José Luis Romero Calzada, mejor conocido en el recinto congresista del Burlesque, los negocios y circo público como Tek Mol; el otro atribulado debatiente sería un servidor embestido con un fervor casi Guadalupano o lo que quedó de Juan Diego. Reclamos sin respuesta, pruebas sin destinatario receptivo, amagos de complicidad forzada, confusiones inducidas, promesas del paraíso terrenal iluminado, amnesia súbita, molestias del respetable y señalamientos puntuales en vano , serían algunos de los sucesos de la función nocturna de triple xxx. El morbo permeaba hasta los límites de la metrópoli soledense cercana, cuya población solo acertaba a pedirle al pollo patriarca más despensas miserables, garrafones de agua ensangrentada, mochilas desechables y libertad para ponerse hasta la madre, con la ilusión de que algún día “ellos” también serían tocados y bendecidos con el milagro plumífero de convertir los pollos en pericos, los jacales en emporios y los fracasos económicos en oportunidades para enriquecerse a costa de lo que sea y de quien sea.

Mientras tanto, en un día como todos los transcurridos durante décadas en que no ha pasado algo digno de reconocer y contar, cierta Asociación Civil pretendió regalar juguetes a los niños necesitados en Plaza de Armas; por respuesta solo obtendrían la negativa de las huestes y jaurías gallardistas de Comercio y Extorsiones: Ni madre, ese negocio es nuestro, solo nosotros podemos lucrar con el hambre y el miedo. Largo! Fuera de aquí, si quieren vivir para contarlo!. Nomas eso nos faltaba! ¡El piso ya está pagado!…

Por: Juan Antonio Rodríguez Chessani