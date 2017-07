Ahora tiene un hijo de siete años, misma edad que tenía el menor que asesinó.

Han pasado 11 años desde que Diego Santoy Riveroll , el llamado “Asesino de Cumbres” mató a los dos hermanos de su ex Érika Peña Coss , Érik Azur y María Fernanda, de siete y tres años. El caso estremeció a todo el país dividiendo opiniones.

Pues resulta que algunas personas argumentaban que Diego había sido manipulado por su ex novia para tramar el crimen, hasta se creó un club de fans para apoyarlo. En la página se leen mensajes como“La justicia en este país no sirve, le está dando todo el apoyo a Érika [ex novia de Diego]… estoy segura de que ella tuvo algo que ver…”, y agrega “no es justo que sólo Dieguito pague”.

Y es que Diego ha despertado atracción por el sexo femenino, tachándolo de guapo, de hecho se casó con una de las integrantes de dicho club y tiene un hijo de siete años, misma edad que tenía el menor que asesinó.

Ahora el “Asesino de Cumbres” que sigue su proceso en la cárcel tiene 32 años y un hijo, muchos aseguran que su comportamiento a cambiado y realmente está arrepentido. ¿Crees que merezca un nuevo comienzo?

