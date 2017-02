México y Brasil son los países más “infieles” a la hora de ver episodios de series en Netflix.

El 58 por ciento de los mexicanos y brasileños se han adelantado a su pareja para ver programas mientras que en el resto del mundo el promedio es de 46 por ciento, de acuerdo con cifras reveladas el lunes por el servicio de streaming.

La “infidelidad Netflix” fue descubierta con un estudio realizado en Estados Unidos en 2013. Cuatro años después, los engaños se triplicaron y se convirtieron en una conducta común alrededor del mundo, dijo Netflix, que basó sus resultados en una encuesta realizada por SurveyMonkey con 30 mil 267 respuestas de países de cuatro continentes.

México y Brasil encabezan la lista de los países más infieles, donde un 58 por ciento de los usuarios de Netflix reconoció haber engañado al menos una vez a su pareja. Los holandeses son los más leales: apenas un 27 por ciento se adelanta a su media naranja. En países como Hong Kong y Japón es considerado una falta grave.

En cambio, en México, un 65 por ciento reconoció que engañaría más si supiera que no los van a descubrir, pero parecen arrepentidos: apenas un 39 por ciento se ha adelantado dos veces y el 26 por ciento lo ha hecho en cuatro o más oportunidades.

Las series con más posibilidades de que un miembro de la pareja se adelante son The Walking Dead (34, American Horror Story (18 por ciento) y Club de Cuervos (16 por ciento). Otras series que despiertan tentación son Breaking Bad, American Horror Story, House of Cards, Orange Is The New Black, Narcos y Stranger Things.

