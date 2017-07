La Selección Mexicana debutó con una derrota de 1-3 contra Escocia en el primer Mundial de Leyendas, con un representativo nacional conformado por Jared Borgetti, Luis Hernández, Joaquín Reyes, Mario Méndez, Alberto García Aspe, Héctor Altamirano, Alberto Rodríguez, Braulio Luna, Miguel Zepeda y Erubey Cabuto.

Simon Donelly clavó la primera anotación para los europeos, posteriormente Barry Ferguson hizo el 2-0 al quitarse a Reyes y bombeársela a Cabuto. El tercer gol se dio tras una jugada en conjunto de los escoceses y Mark Burchill solamente la empujó. Los tres goles exhibieron las carencias defensivas del combinado azteca.

El consuelo de los mexicanos llegó en la recta final del encuentro cuando Luna le pegó de derecha, la bola se estrelló en el poste y en el rebote apareció el ‘Matador’ para empujarla.

3-1 as @elmatadorpr tucks away from close-range for Mexico #MEXSCO #StarSixes pic.twitter.com/q9Ck5AbGFJ

