Miley Cyrus no fuma mariguana desde hace tres semanas

La polémica cantante estadunidense Miley Cyrus confesó que desde hace tres semanas ya no fuma mariguana y el dejar la cannabis es su primer paso para alejarse de las drogas y dedicarse plenamente a su nuevo álbum, cuyo primer single Malibu se estrena el próximo 11 de mayo.

La otrora chica Disney reveló a la revista Billboard que además está más enamorada que nunca de su actual pareja, el actor Liam Hemsworth.

No he fumado marihuana en tres semanas, que es lo más que he estado sin fumar. No estoy consumiendo drogas, no estoy bebiendo. ¡Estoy completamente limpia ahora! Eso es algo que quería hacer”, advirtió Cyrus.