Ministro reparte tablas para golpear a maridos alcohólicos

Los adornaron con consignas como “para golpear a los borrachos” y “la policía no intervendrá”.

Los remos o trozos de madera que utilizan los empleados de lavanderías para eliminar la suciedad de las prendas en la India ahora serán empleados por al menos 700 mujeres recién casadas que recibieron del gobierno el permiso de golpear a sus maridos en caso de que lleguen en estado de ebriedad a la casa.

Irónicamente, la herramienta tiene el objetivo de prevenir la violencia, aunque no no se implementan medidas reales para eliminar las agresiones domésticas. Para diferenciarlos de los remos ordinarios, las autoridades los adornaron con consignas como “para golpear a los borrachos” y “la policía no intervendrá”.

Cada una de las maderas mide aproximadamente 50 centímetros y según el ministro Gopal Bhargava, también servirá para que los varones no derrochen el gasto familiar en alcohol, pues muchas féminas han acudido a él luego de que sus esposos les roban el dinero de la casa cuando se encuentran ebrios.

SDP NOTICIAS