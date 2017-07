Viajaba en una motocicleta que chocó contra un automóvil y cayó al pavimento

Una jovencita murió luego de que la motocicleta donde viajaba se impactara contra un automóvil Pointer en la avenida Popocatépetl de la colonia María Cecilia. Sufrió traumatismo craneoencefálico luego de salir proyectada a la superficie de rodamiento. El conductor del biciclo y otra adolescente que la acompañaban, resultaron lesionados.

Alrededor de las 19:30 horas de ayer, se recibió el reporte de un accidente vial ocurrido en la avenida Popocatépetl, en la colonia María Cecilia, por lo que agentes de Seguridad Pública Municipal y de Seguridad Pública del Estado se trasladaron al lugar para tomar conocimiento.

Las autoridades policiacas pudieron establecer que sobre la superficie de rodamiento, frente al inmueble marcado con el número 701-B de la mencionada avenida, yacía el cuerpo sin vida de la joven Karen Montserrat Vásquez Quistiano de 16 años de edad, domiciliada en el Saucito, quien presentaba traumatismo craneoencefálico severo.

La adolescente viajaba en una motocicleta Italika color negro con rojo, con placas de identificación T30KN, la cual era conducida por Óscar Alejandro Colunga Pérez de 16 años de edad, además de acompañarlos Lizbeth Hernández Torres de apenas 15 años de edad.

Las primeras versiones apuntan a que la motocicleta era manejada a velocidad inmoderada sobre la avenida Popocatépetl en dirección al oriente, cuando al llegar a la intersección que se forma con la calle de Cerro de las Mitras, impactó de frente contra el costado izquierdo de un vehículo tipo vagoneta.

Debido al fuerte impacto contra el Volkswagen Pointer color gris, con placas de identificación LRA-75-72 del Distrito Federal, el cual era conducido por el joven Pablo Rivera López, los ocupantes de la moto salieron proyectados al frente unos tres metros hasta caer al suelo.

Desafortunadamente, Karen Montserrat dejó de existir debido al fuerte impacto, mientras que el conductor de la motocicleta resultó con varias lesiones y tuvo que ser traslado a la clínica del Seguro Social de la avenida Zapata.

La adolescente Lizbeth de 15 años, también sufrió un fuerte golpe en el brazo izquierdo y tuvo que ser trasladada a bordo de una ambulancia del SEUM para recibir atención médica.

Por su parte, las autoridades municipales custodiaron al conductor del automóvil hasta una patrulla de las Fuerzas Municipales para evitar que fuera agredido por la muchedumbre presente.

Aún falta por establecer por medio del peritaje la responsabilidad en el hecho, ya que se indicó que la motocicleta se desplazaba sobre Popocatépetl, pero no se determinó si el automóvil cruzó desde la calle de Cerro de las Mitras o si se desplazaba en iguales condiciones que la motocicleta y se le hay cerrado.

El agente del Ministerio Público en turno acudió a dar fe del cuerpo de la joven y ordenó su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Legal para los trámites de rigor.

– See more at: http://pulsoslp.com.mx/2014/03/28/horrible-muerte-tiene-jovencita-en-maria-cecilia/#sthash.iek7iqqg.dpuf