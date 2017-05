Mujer anuncia a su esposo que va a ser papá de una manera muy peculiar (VIDEO)

El video fue publicado y compartido en Facebook desde el pasado 4 de mayo, con más de tres días en la red el clip ya cuenta con más de 29 millones de vistas.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- En complicidad de dos policías, una mujer del estado de Texas, EU, logró sorprender a su esposo dándole la noticia de que iba a ser papá. El futuro padre, quien conducía su vehículo, fue detenido por los agentes. El conductor pensó que lo habían detenido por haber cometido alguna infracción.

Al realizar la detención los agentes del orden le dijeron que tenían que multarlo por llevar a un supuesto bebé en su vehículo, sin las medidas de seguridad adecuadas.

“Te paramos porque llevas un bebé en el auto y no tienes la silla para niños”, le dijo el policía al esposo, quien no entendía nada de los que estaba pasando y aseguraba no llevar ningún niño en su carro. En el mismo momento en que el hombre negaba llevar a un menor, el oficial le hizo una seña para que volteara a ver a su mujer, la cual grababa el momento y le mostraba una prueba de embarazo, diciendo: “Tenemos bebé en el auto, pero no tenemos silla”.

“Creo que eso significa que vas a ser padre, hombre”, dijo el policía mientras su colega le entregaba un regalo al futuro papá.

El video fue publicado y compartido en Facebook desde el pasado 4 de mayo, con más de tres días en la red el clip ya cuenta con más de 29 millones de vistas.