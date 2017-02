Nació sin piernas, juega futbol y es un ejemplo de vida

Nació hace 30 años en el Estado de México. Ese día le dieron la noticia a su padre, Vicente Muñoz, de que su hijo no tenía piernas.

Mi padre siempre me dijo que lo tenía todo, que no me hace falta nada y que todo lo que yo me propusiera, lo podía lograr”, asegura Michel Muñoz en entrevista para el segmento de Deporte Inaudito del programa Adrenalina que se transmite por Imagen TV.