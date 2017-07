Por: Juan Antonio Rodríguez Chessani.

“La educación es el arma más poderosa que puede haber para cambiar al mundo” Nelson Mandela. Cada quien habla como le va en la feria o solo el que trae cargando el costal sabe lo que trae adentro. En lo personal yo no siento el menor deseo por felicitar a los Maestros o Mentores, no, prefiero desahogar en estas lineas lo que en realidad pensamos al respecto, después de hacer una exhaustiva investigación al respecto. Lo primero sería reconocer que pasé de noche la Primaria, la Secundaria y hasta en la Preparatoria fue donde reaccioné e intenté superar toda la apatía , el desinterés y falta de motivación en mi reciente infancia y adolescencia , en términos de educación. Poca relevancia tiene el citar que los Maestros en México tienen el Sindicato más poderoso y numeroso de Latinoamérica, que siempre han sido usados para definir las elecciones, que cada vez tienen más vacaciones y que la educación impartida deja mucho que desear y es de las peores del mundo.Lo realmente importante es reconocer que la mala educación responde a un plan perverso de los poderosos, de los que definen nuestro destino, presente y pasado. Nada es fortuito, nada es espontáneo. Ante la debacle del partido oficial otrora invencible, se hace evidente que la ex lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo tome revancha de los que la sumieron en la deshonra y el descrédito, lo cual le viene valiendo un sorbete, ya que sus múltiples bienes y riquezas han permanecido intocables.Bajo este escenario electoral de venganzas y cobro de cuentas y facturas, se presume que la defenestrada lideresa va a apoyar a la candidata de MORENA alfil de López Obrador, para la Gubernatura del Estado de México con la fuerza que representan cerca de 250 mil maestros, como si todos votaran sin raciocinio ni criterio propio.

Total, que volviendo a las tribulaciones de los periodos escolares obligatorios, solo recordamos los castigos de Profesores que desahogaban su rabia y frustraciones con los pequeños que de por si mal tragados y mal formados en el hogar, terminaríamos odiando todo lo que se refiriera a la escuela. Aunado al maltrato que era habitual y normal, el contenido de lo que se intentaba enseñar, nos sumía en un mundo onírico de fantasías y distorsiones de la brutal realidad. Al crear entes poco pensantes, robotizados y programados solo para obedecer y morir, le facilita al sistema de control y sometimiento que no habrá reacción ni acción de los afectados, que embrutecidos y atarantados hasta el hastío, mueren sin comprender lo que sucedió, que en términos productivos y de trascendencia son mínimos. Es fácil de entender el odio a las matemáticas, si por cada error recibías una serie de tablazos al peor estilo de las torturas modernas, y si por no tener una posición económica familiar aceptable no eras bien visto por tus Maestros y compañeros. Un sistema que privilegia la memorización antes que la comprensión, no puede arrojar solo que criaturas indefensas e inocentes ante este mundo de peligros y brutal competencia. Si alguno de los habitantes de este planeta osara ser diferente o pensante deberá ser exterminado; no debe cundir el ejemplo ni dejar que uno solo se rebele ante lo establecido, ante lo que les garantiza continuidad y obediencia. Con el devenir de los años se entra a una especie de despertar de conciencias a diferentes edades, dependiendo del grado de evolución, lo que nos plantea otro predicamento de seguir la desvencijada carreta del sistema o no, lo cual, nos lleva a ser uno mas del montón o rebelarse ante lo establecido, lo cual nos convierte en suicidas potenciales. No puedo tener recuerdos de agradecimiento ante mis Maestros, ya que cuando adquirí conciencia y quise aprender en verdad o la verdad, no encontré eco, solo represión y amenazas, lo cual nos curtiría y daría la razón. Cuestión de experiencias y vivencias. Nos van ganando la partida los dóciles docentes por conveniencia, después de mas de 30 años en que dejamos de ir a las aulas educativas ,nada ha cambiado, si acaso se ha empeorado, los alumnos que no creen ni logran comprender que en algún tiempo el estudiantado era un conglomerado conciente de lucha social, que incidía en los acontecimientos sociales como pago o agradecimiento por recibir supuesta educación pública, laica y gratuita; solo se nos quedan viendo burlones, sin entender que en algún tiempo las cosas pudieron ser diferentes.

POTOSINADAS: -SE MUERE EL CENTRO HISTÉRICO- Desde inicios de de los 90´s en que se comenzó con la criminal ocurrencia de limpiar el centro histórico de todo lo que lo afeara y significara competencia desleal, hasta la fecha el tiempo nos dió la razón: Los compañeros comerciantes siguen sobreviviendo ante la represión de un Gobierno Municipal desquiciado y autoritario. Se han seguido perdiendo cientos de cajones de estacionamiento callejeros, lo que aunado a las barricadas a los accesos a Plaza de Armas donde residen los poderes del Estado, han ahuyentado a propios y extraños, ante la complacencia de cámaras y camarítas de comercio que no logran entender que en el pecado estamos llevando la penitencia. Su complicidad es sospechosa y descarada. PANAVI NO PASARÁ: El fraudulento contrato incumplido en su totalidad se tendrá que caer, ya que cada día se suman voces inconformes enteradas del mega fraude que pretenden cometer algunos Diputados, que envalentonados con su padrino plumífero envestido como eventual Alcalde capitalino, lo único que están haciendo es el brutal saqueo de todo lo que puedan hurtar. SE DESMORONA gallardo: Cada día son mas las personas y organizaciones que se integran al Frente do Comerciantes Unidos, en protesta a la intimidación y utilización que esta haciendo el naco pollo en todas las colonias y lugares sobornables con migajas y mentiras.