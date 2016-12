Niña murió por comer 2 palomitas de maíz

La historia que parte el corazón y que puede ocurrirle a cualquier persona. Nadie está excento de un descuido y la salud de un niño pequeño.

Una mujer en Virginia, Estados Unidos, nunca imaginó que su peor pesadilla comenzaría el 11 de mayo y ese sería el día más negro para toda la familia.

Una noche, Alisson, le dijo a su esposo que solo deseaba estar tranquila en su casa el día de su cumpleaños, pues era madre de 4 hijos y ella quería celebrar en su hogar con sus amigos.

LA TRAGEDIA COMENZÓ CON UN MINUTO DE SILENCIO DE SU PEQUEÑA HIJA DE 2 AÑOS

Los padres de Mirranda Grace Lawson, acudieron a buscarla al sentir que la niña no emitía ningún sonido. Ella estaba en el suelo sin respirar; le revisaron la boca pero no tenía nada, la reanimaron y no reaccionó, literalmente el corazón de la pequeña se detuvo.

Mirranda Grace Lawson, de dos añitos. Foto: AP

Pero milagrosamente su corazón comenzó a latir nuevamente y aunque no había nada en su boca, jamas se imaginaron que lo que tenía era un grano de palomita de maíz dentro de su nariz, lo cual impidió que su cerebro recibiera oxigeno.

LOS PADRES JAMAS SE IMAGINARON EL DAÑO QUE TENÍA LA PEQUEÑA

Ya en el hospital, tuvieron que conectar a la menor a un ventilador mecánico. El diagnóstico era el peor de todos: la niña tenía muerte cerebral, su corazón seguía latiendo pero Mirranda ya se había ido.

Con sólo dos granos de palomitas de maíz, la menor perdió la vida. Foto: muyenforma.com

Los padres llevaron su caso hasta la corte para que su hija tuviera alguna oportunidad de recuperarse de esta tragedia, los doctores insistían en realizar un test que comprobara su muerte cerebral pero los padres se rehusaban a aceptarlo; la corte falló en contra de los Lawson y tuvieron que pagar 13 mil dólares, ya que los médicos argumentaron que mantener a la niña en el hospital les costaba 10 mil dólares diarios.

Durante 6 meses estuvo conectada, en ese tiempo las enfermeras le brindaron todos los cuidados para que la niña estuviera estable.

Las enfermeras le obsequiaron al padre, un dibujo que la niña hizo mientras estaba en el hospital. Foto: GoFundMe

La constante lucha de meses de los padres, terminó cuando la salud de la menor se debilitó y finalmente perdió la vida el 1 de noviembre.

Ahora los padres, debastados por la muerte de su hija, deben pagar una inmensa deuda que tienen con el hospital y los gastos legales que tuvieron que afrontar tratando de encontrar esperanza para la vida de su niña

Si te gustaría ayudarlos, puedes hacerlo vía internet en la página: www.gofundme.com/pray4miranda

LA INDICACIÓN PARA TODAS LAS PERSONAS ES MUY OBVIA:

-Es riesgozo que los menores de edad consuman palomitas de maíz, tal vez no pierdan la vida como la menor pero se pueden atragantar.

-Los adultos deben vigilar y supervisar en todo momento, lo que sus hijos se llevan a la boca.

-Mantenerlos alegados de alimentos que puedan quedarse atorados en su garganta, así como juguetes o artículos pequeños.

Un descuido podría llevar a tu hijo al hospital. Foto: GlobalMedia.

