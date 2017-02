Niño entra por un balón a un canal y ya no pudo salir

José “N”, de 12 años, con domicilio en Las Higueras de los Natoches, fue reportado como desaparecido luego de que cayera al canal Cahuinahua la tarde de ayer. De acuerdo con la información obtenida en el lugar de los hechos, la alerta ocurrió poco antes de las 18:00 horas en el poblado El Ranchito de Mochicahui, frente a la preparatoria de la UAS.

Resbaló

Una de las versiones indica que aproximadamente a las 17:30 horas el menor se encontraba cerca del lugar cuando supuestamente se le cayó un balón al agua, por lo que se metió por él; sin embargo, al querer salir no lo pudo hacerlo porque las orillas son de concreto, lo que no le ayudó a José.

Sin embargo otras personas aseguran que el niño caminaba por la zona cuando cayó de repente, coincidiendo que sí tenía una pelota y que no podía salir por el tipo de material que tenían las orillas de la obra hidráulica.

Luego de la noticia de un menor desaparecido en el canal Cahuinahua, habitantes de la zona se acercaban al lugar. La queja de algunos fue que sólo había “mirones” y nadie hacía nada por buscar al pequeño José.

Tras la desaparición se reportó a Seguridad Pública de lo ocurrido, por lo que al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, agentes de Tránsito y Bomberos, quienes se coordinaron para realizar una búsqueda en el agua y alrededores.

Sin acción

Se dijo que los voluntarios solicitaron un chinchorro para ayudar en su búsqueda; sin embargo, había quejas entre algunos de los habitantes, pues aseguraban que pese a saber las necesidades de Bomberos, nadie hacía nada por traer alguna red que facilitara la labor. Algunas personas recorrían las orillas con lámparas para ver si podían encontrar algo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron al poblado El Ranchito de Mochicahui para realizar un operativo y tratar de localizar al niño de 12 años. Horas más tarde fueron suspendidos los trabajos, los cuales se reanudaran el día de hoy.

Sin resultados positivos

A las 21:00 horas se suspendió el operativo debido a que las condiciones no eran favorables, por lo que se espera sea esta mañana cuando autoridades reanuden la búsqueda de José.

EL DEBATE