La falta de operatividad del nuevo Sistema de Justicia Penal tiene su origen en su propio planteamiento ya que se omitió, entre otras cosas, homologar el Código Penal de las 32 entidades federativas, advirtió el especialista jurídico Jorge Chessal Palau.

El representante de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados, Martín Vaca Huerta, consideró necesaria y urgente una reingeniería para el Poder Judicial, ya que han descuidado rubros importantes como la creación de salas especializadas en materia mercantil y familiar, la implementación de un juzgado mixto para Soledad de Graciano Sánchez y sobre todo, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en su totalidad.

Chessal Palau explicó que el Sistema de Justicia penal lleva un arranque muy lento en la entidad, puesto que presenta tres fallas de origen, evidentes y que han mermado la repartición de justicia en San Luis Potosí.

“El mismo diseño del sistema penal trae problemas a nivel nacional. El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene problemas de funcionamiento porque al ser una ley única, es muy difícil armonizar todas las legislaciones y una de las problemáticas es que dejaron que cada estado tuviera su propio Código Penal; entonces, si vas a juzgar con un mismo sistema pero vas a tener elementos diferentes para cada Código Penal que pueden aplicar de forma distinta en cada estado, ese es un problema que hay que ver cómo se va resolviendo, por eso el procurador general de la República propuso un Código Penal único, para tratar de evitar esto, explicó.

La segunda cuestión es que se gastó mucho recurso en la implementación y la capacitación de los operadores, pero no se informó a la ciudadanía cómo es que funciona, es decir, sólo dijeron que iba a cambiar con nuevos tipos de juicios orales, más justos y la protección de derechos humanos.

“No explicaron que los delincuentes ya no van a estar detenidos durante su proceso y el hecho de que los pongan en libertad después de vincularlos a proceso no significa que queden absueltos, además de otras medidas de protección que no se han explicado a la ciudadanía, por ello la percepción de que este sistema no funciona”, dijo.

Señaló que dentro del nuevo sistema va a haber otras medidas de protección, pero no necesariamente que puedan eludir la acción de la justicia aunque no queden detenidos y eso es lo que no se le ha explicado a la ciudadanía, en la que siempre queda la percepción de que si no lo detienen, pareciera inmunidad, cuando en realidad no lo es.

Finalmente dijo que la tercera cuestión es el gasto de recurso, se ha gastado mucho en aspectos como capacitación, instalaciones, entre otros, pero se ha descuidado a los abogados particulares en San Luis Potosí, que llevan el 60 por ciento de los asuntos penales, cuando en otros estados es al contrario. Vas a tener al 60 por ciento de los defensores sin conocer el sistema porque ha faltado capacitación.

Finalmente, señaló que también es un problema cultural y de percepción.

