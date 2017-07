Aunque los mandatarios más poderosos del planeta no suelen pronunciarse sobre la opinión que les merecen las estrellas del pop más famosas del momento, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no pudo resistirse a exhibir públicamente el cariño y la admiración que siente por la cantante Katy Perry durante un evento musical celebrado anoche en la Casa Blanca.

De hecho, antes de que la simpática intérprete subiera al escenario para ofrecer una breve actuación, el propio Obama se encargó personalmente de presentarla ante el resto de invitados y, aprovechando la ocasión, explicó por qué la presencia de Katy era tan importante para él y para los demás integrantes de la familia presidencial.

“Tengo el honor de presentar a una de las mejores artistas de su generación, una persona maravillosa a la que tengo la suerte de conocer muy bien y a la que, después de hablar con su encantadora madre, adoro mucho más todavía. A mis hijas y a Michelle también les encanta su música, así que me gustaría animaros a todos a asistir a alguno de los conciertos de su gira en Estados Unidos”, comentó el líder demócrata antes de que Katy deleitara a los presentes con su melodiosa voz.

Además de volver a poner de manifiesto por qué es una de las divas más queridas del actual panorama musical, la visita de Katy Perry a la mansión presidencial sirvió a su mencionada madre, Mary Hudson, para compartir una cordial charla con el presidente y conocer a fondo su faceta más personal, una situación que quizá la lleve a replantearse algún día sus posiciones políticas conservadoras.

“Mis padres son republicanos, pero yo siempre he apoyado a los demócratas y al presidente Obama. Sin embargo, ese tipo de diferencias no parecen importar demasiado a los padres cuando están orgullosos de sus hijos. Cuando me invitaron a cantar una canción en la ceremonia inaugural [del segundo mandato presidencial de Obama], mis padres me preguntaron que si podían venir conmigo. Tuve que decirles que no, porque no me parecía correcto que estuvieran allí si no creían en las palabras del presidente”, revelaba Katy en una entrevista a la publicación V magazine.

Fuente: Publimetro

