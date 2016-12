Padre que mató al violador de su hija irá 40 años a la cárcel para que ella no tenga que testificar

Y estos casos siguen apareciendo, donde la justicia es tomada por nuestras propias manos. No soy quien para hablar, pero ya la impotencia que uno siente al ser robado y que la justicia no mueva un dedo para castigar a estos tipos es exagerada. Ahora imagina a los padres cuyas pequeñas fueron violadas. Aunque les den una condena de 1 o 10 años no es suficiente, tienen que pagar más, ese es el problema con el que se enfrentan. Este padre decidió asesinar al violador de su hija e irá 40 años para que ella no tenga que justificar y revivir los abusos cometidos. Un caso que de seguro desconcierta a todos.

Un padre que mató a tiros al violador de su hija aceptó 40 años de prisión para salvarla de testificar en la corte. Jay Maynor, de 43, asesinó a Raymond Earl Brooks en 2014, una década después de que el agresor y convicto de 59 años de edad fuera liberado de la cárcel. Esta semana admitió haber asesinado a Brooks como parte de un acuerdo para que su hija, Julia Maynor, no tuviera que testificar, según los medios de comunicación locales. Maynor, ahora madre de tres hijos de 24 años fue abusada por Brooks (su medio abuelo paterno) durante varios años hasta los ocho años de edad. Hablando después de que su padre fue sentenciado a 40 años tras las rejas, dijo que era un “padre increíble” que la había estado “protegiendo”. “Mi padre me estaba protegiendo como un padre debe hacer, es un papá asombroso, en realidad es el mejor, nos ama tanto“. Maynor rechazó valientemente su derecho al anonimato como una víctima de abuso sexual después de que su padre aceptó el acuerdo de culpabilidad ante el tribunal en Alabama, Estados Unidos. Ella dijo que su padre le disparó a Brooks luego de decirle algo “de ira” a él sobre el abuso en 2014. En ese momento Brooks había estado fuera de la prisión por 10 años después de haber cumplido sólo 27 meses de una condena de cinco años por abusar sexualmente de la señorita Maynor. En el día del fatal accidente, Maynor también disparó a un hombre (que no ha sido identificado) en una tienda local porque habría estado abusando de otra mujer. Sin embargo, las balas no le dieron. Maynor fue condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio (por el tiroteo) y otros 20 años más por el asesinato. Su hija en una entrevista dijo, sobre el abuso que: “Lo revivo todos los días, tengo dificultades para salir de la cama por la mañana“. Agregó de Brooks: “Todavía puedo recordar su olor, lo que es horrible para mí”. ¿Crees que justifica que el padre se quede 40 años en la cárcel para que su hija no de su testimonio? Fuente: Upsocl