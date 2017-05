Parece fácil medir la pobreza (ya sea en México o en Springfield)

¿Quién es pobre en Springfield? El primer paso para saber quién es pobre en la ciudad en donde viven los Simpson es definir qué consideramos ser pobre, de tal forma que podamos identificar a quienes cumplen con esas características y a quienes no. La definición más intuitiva que se nos puede ocurrir es que pobre es aquella persona que no tenga un ingreso suficiente como para poder satisfacer sus necesidades básicas. Para calcularla, lo que habría que hacer es calcular cuánto cuesta la satisfacción de dichas necesidades (a ese cálculo le llamamos líneas de pobreza o líneas de bienestar) y compararla con el ingreso que reciben las personas. Ésta es una medida unidimensional y es la que se usa en la mayor parte de los países del mundo. Pero no es la que usamos en México.

¿Cómo medimos la pobreza en México?

Nosotros usamos una medición multidimensional de la pobreza, siendo uno de los primeros países que adoptamos dicho enfoque. Esto significa que no sólo se considera al ingreso para definir la condición de pobreza, sino que dicha condición depende del ingreso y de una serie adicional de características de las personas. En el caso mexicano, además del ingreso, se consideran el logro educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a la alimentación y acceso a servicios básicos de la vivienda. Para considerar a una persona pobre en México, dicha persona debe tener un ingreso por debajo de la línea de bienestar y al menos una carencia social.

¿Es mejor una medición multidimensional a una unidimensional?

Las mediciones multidimensionales permiten evaluar de forma más completa la situación de las personas y, en cierta forma, dan información prospectiva sobre la posible dinámica de la pobreza a futuro, al capturar la vulnerabilidad de una persona ante choques imprevistos. En ese sentido, dan mayor información para la formulación de políticas públicas y nos permiten decir si una persona puede o no hacer ejercicio de sus derechos sociales (o al menos de algunos de ellos).

¿Y qué tienen que ver Los Simpson con esto?

Pero bueno, este artículo comenzó planteando la pregunta sobre quién es pobre en el Springfield de los Simpsons. Para ello, usemos la definición que actualmente se emplea en México. Los habitantes de Springfield que claramente cumplen con las características de nuestra definición de pobreza son la familia Splucker. Si recuerdan bien, Cleto vive en una casa en el campo cuyas características son las contrarias a las de una vivienda de calidad. Además, vive hacinado con su esposa y sus 44 hijos. Además, si bien a ratos Brandine, su esposa, parece trabajar en el ejército, todo parece indicar que no reciben un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades básicas de forma regular. Por ejemplo, estuvo guardando 300 cupones de pretzels gratis y parece que ésa ha sido una de las comidas más sustanciales que ha recibido su familia.

Otra familia que vive en situación de pobreza, de acuerdo a la definición que empleamos en México, es la familia de Nelson Muntz. Si recuerdan, Nelson vive solo con su madre, quien rota entre trabajos temporales y, aparentemente, de bajos salarios de forma constante. Además, Nelson varias veces ha expresado que no come tres veces al día y su casa está lejos de tener las condiciones óptimas.

La definición que usamos en México no sólo nos permite identificar quiénes son pobres en Springfield. También nos permite identificar quiénes son los personajes que están en riesgo de caer en la pobreza de ocurrir un imprevisto. A esta población se le conoce como población vulnerable. Si tienen un ingreso por debajo de la línea de bienestar, pero cuentan con acceso a todos los derechos mencionados anteriormente, se le conoce como vulnerable por ingresos. Si, en cambio, tienen un ingreso superior a la línea de bienestar, pero no tienen acceso a al menos uno de los derechos sociales mencionados, esa persona es vulnerable por carencias sociales.

¿Quién es vulnerable en Springfield?

El primero en la lista es Gil Gundersson. Gil es aquel individuo que siempre está estresado porque están a punto de correrlo de su empleo. Y el hecho de que en la serie lo hayamos visto en multitud de empleos diferentes apunta a que, en efecto, lo despiden frecuentemente. Gil parece vivir con un ingreso apenas por encima de la línea de pobreza, pero en más de una ocasión ha mencionado que carece de alguno de los derechos mencionados líneas arriba. Él es vulnerable por carencias sociales. Alguien que, si bien nunca hemos visto las condiciones de la vivienda de Gil, o si tiene familia, ha expresado que vive en una situación constante de estrés porque es posible que no le alcance para pagar lo básico en un mes. Otro que posiblemente sea vulnerable por ingresos es Kirk Van Houten, el papá de Milhouse. Cuando vivía como soltero, Kirk en más de una ocasión se quejó de no tener un ingreso suficiente, pero, por las escenas que se han mostrado de su casa de soltero, y el hecho de que sí va al médico (no como Gil, pobre Gil), apuntan a que sí tiene acceso a los derechos sociales mencionados.

A diferencia de Springfield, en donde parece que sólo una minoría de la población vive en pobreza, en México, de acuerdo a los datos de 2014, 46.2% de la población total era pobre y 33.4% era vulnerable (26.3% era vulnerable por carencias sociales y 7.1% de la población total es vulnerable por ingreso). En agosto de este año se publica la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2016, con la cual CONEVAL estimará el número de pobres en el país.

Luis Ángel Monroy-Gómez-Franco es Maestro en Economía por El Colegio de México y consultor independiente.

Twitter: @MGF91

Con información de: Sopitas