Peña dice que acordó con Trump no hablar más del muro; EU omite ese acuerdo.

Los presidentes de México y EU hablaron por teléfono este viernes durante una hora, informó la Presidencia de México en un comunicado.

En la conversación, calificada como “constructiva y productiva en torno a la relación bilateral” por el gobierno mexicano, ambos presidentes hablaron del pago del muro, tema del que dijeron tienen claras diferencias.

La Presidencia señaló que Peña Nieto y Trump acordaron ya no hablar públicamente del tema.

Los mandatarios acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de los problemas de ambos países.

También se trataron otros temas como el déficit comercial de Estados Unidos con México, la importancia de la amistad entre nuestras naciones, y la necesidad de que nuestros países trabajen juntos para detener el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas, señaló Presidencia.

Por su parte, Donald Trump dijo que la charla con Peña fue “muy amistosa” y que seguirá trabajando con México para tener una relación justa porque “EU no puede seguir perdiendo negocios, empresas y millones de empleos”.

Trump reiteró que renegociara los acuerdos comerciales y otros aspectos de la relación con México.

La llamada se horas después de que la mañana de este viernes Trump volviera exigirle a México a través de un tuit más acciones para resguardar la frontera y trato comercial justo para Estados Unidos.

Según Trump, México se ha aprovechado de EU por mucho tiempo.

“México se ha aprovechado de Estados Unidos demasiado tiempo. Déficit comercial gigante y escasa ayuda en la débil frontera debe cambiar AHORA”, tuiteó Trump un día después de que el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto cancelara la reunión que tenían prevista para el 31 de enero.

Durante su primera semana en la Casa Blanca, Trump ordenó la construcción inmediata de un muro a lo largo de la frontera con México y analiza imponer un arancel de 20% a las importaciones mexicanas para financiar su construcción, que según legisladores republicanos podría tener un costo de 15,000 millones de dólares.

Tras las críticas de especialistas, Spice aseguró que la propuesta era “solo una idea” que podría funcionar para financiar el muro. El vocero también dijo que no le correspondía a la Casa Blanca hacer una reforma fiscal, reportó el diario The New York Times.

El jefe de Gabinete del gobierno de EU, Reince Priebus, dijo que el gobierno de Trump consideraba varias opciones para el pago del muro.

Trump también ordenó recortes a los fondos federales para las “ciudades santuario” que protegen a los inmigrantes y un aumento en el número de agentes de la patrulla fronteriza y oficiales de inmigración, a la espera del financiamiento correspondiente del Congreso.

