Pierde 50 Kilos por amor a su hija

Una joven madre que se avergonzaba de su sobre peso después del parto, relacionado también con su extraña alimentación a base de bebidas energéticas y comida rápida, ella se armo de valor por darle un ejemplo a su hija y ahora pesa 50 Kilos menos.

En Agosto del 2015, al inicio de su reto personal de pérdida de peso, Alicia-Maree Beres se compró un par de Jeans talla 14 como meta, en ese momento, la chica dice no podía subir esos pantalones a la altura de sus muslos.

Tres meses después, los pantalones de mezclilla eran demasiado grandes para Alicia, que pasó de pesar 116 Kilos a 66,4 Kilos, pero no sólo los Jeans fueron quien la orillo a cumplir su meta, la llamada de alerta para ella fue cuando su hija, Paloma, tenia tres meses de edad, esto fue lo que ella dijo a Daily Mail Australia.

“Me miré al espejo y me daba vergüenza, me da miedo yo misma… yo quería que mi hija al crecer, aprendiera de mi y no de los programas o películas de la Televisión… yo quería que ella se quisiera ver exactamente igual que su madre”, compartió la madre.