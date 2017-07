La propaganda es una arma política brutalmente eficaz, no en balde la peor conflagración humana llegó hasta más allá de los límites de la infamia gracias a la propaganda, y el genio macabro que lo hizo ha pasado a la historia, Joseph Goebbels, asesino perverso, infame, enfermo, brillante hasta el delirio.

Las personas que ejercen o pretenden ejercer el poder público utilizan la propaganda para posicionarse entre la gente; las personas, sobre todo las nuevas generaciones, son consumidoras ávidas de esos “productos”, porque eso son, pensar que son reales es hacerse tonto.

Uno pensaría que lo habitual es que los propagandistas del poder se gasten sus presupuestos en hablar puras maravillas de sus “productos”, y que las loas y los vítores sean la tónica de sus campañas, pero no sólo es así.

Como los políticos de hoy en día tienen muy poco qué ofrecer, se impone una lógica muy simple: Si yo no soy bueno, si yo no soy honrado, si yo no soy inteligente, ni sirvo, ni entusiasmo, ni una pura y dos con sal, porque soy mediocre, burro o vago, entonces –como si fuera el hechizo a Blanca Nieves– que el resto sea peor que yo; es entonces que los propagandistas se convierten en loderos.

Y bueno, escribo loderos por no usar términos escatológicos, pero cualquier detrito pestilente se queda corto en comparación con los diseños que ahora usan los propagandistas para destruir a las personas; cobran por cubrir de heces bajo pedido, y lo hacen sin pudor, hasta con gracia, otros dicen que no cobran, que es por miedo.

¿Por qué cree usted que es tan poco transparente el gasto público en materia de “comunicación social” de los tres poderes en todos los niveles del gobierno?

Seguro sería difícil de explicar y se verían terribles las facturas detalladas, imagine que la-enanita-que-no-debe-ser-nombrada o el “reportero telepático” están facturando sus servicios, por concepto de “insultar, enlodar o llenar de excrementos políticos, falsos o no, al empresario tintorero Miguel Maya, como parte de la campaña general para ensuciar, derrocar e impedir la promoción del Procurador General de Justicia del Estado; duración una semana”, por poner un ejemplo, no vaya a Usted a creer que me consta que una enanita o un figurín desdentado hayan expedido facturas.

Imagine las facturas que recién pagó Juan Manuel Carreras López: “un lote de acciones para reparación de la honra del Titular del Poder Ejecutivo del Estado tras los señalamientos sobre su carencia de huevos por parte del diputado local Alejandro Segovia, incluye la sugerencia propagandística de que es un gran estadista por perdonarlo, y el otro un sujeto vulgar, naco y feo; duración, la que sea necesaria”.

Pero aunque no expidan las facturas detalladas, créame que entre más débil y pusilánime sea un “cliente”, más lodo contratan, llegando a incluir anuncios en espectaculares bien situados, total la autoridad ni los ve, ni los oye, o se hace taruga.

No existe campaña lodera más costosa y difícil de ocultar que aquella que ordena un compañero de gabinete en contra de otro, por el motivo que Usted guste y mande, sea que no lo quiere como precandidato a Senador, o que lo quiere fuera, para que no se le ocurra que puede llegar a ser Fiscal General.

Recientemente hemos asistido a varias tormentas de lodo, todas con un modus operandi muy similar, propio de gánsteres, huachicoleros, prestanombres de criminales organizados, lavanderos de dinero, mirreyes, júniores lamparosos o meros hampones.

Seguro notó que hace apenas un mes se clamaba por mi linchamiento, dado que la Asamblea de vagos acordó censurarme y despedirme por una expresión que sonó sexista; estoy cierto que facilmente notó que el Procurador General de Justicia del Estado fue una de las más recientes víctimas, como antes lo fueron Maximino Jasso, Presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en la capital del Estado, el Frente Común de Comerciantes Potosinos que encabeza Juan Antonio Rodríguez Chessani y Xavier Nava Palacios, diputado federal perredista, o apenas antier el empresario tintorero Miguel Maya, que es además Director de Antena San Luis y Astrolabio, dos medios electrónicos en los que tengo el honor de colaborar los lunes; pero quiero ocuparme hoy de la lapidación a Federico Garza, a quien considero un hombre honrado, íntegro y preparado.

El lamentable suceso en el que un vecino del maestro Federico Garza Herrera presuntamente asesinó a uno de sus amigos, que para mayores señas y complicaciones era novio de su hija, provocó no una tormenta, sino un huracán de lodo y heces en su contra.

Con meras inferencias llegaron acusar a Garza Herrera de entorpecer a la Justicia para proteger a un posible homicida y hasta de prevaricar, y si bien la colección de insultos, insinuaciones maliciosas y mentiras descaradas dieron inicio en la oficina de uno de sus compañeros de gabinete, luego se sumaron un diputado federal, varios locales, dos alcaldes, y demás fauna nociva que les rodea; todos compartieron súbitamente el deseo de que dejara de ser Procurador, y que desde luego quedara totalmente fuera del proceso en el que habrá de nombrarse Fiscal General del Estado para el próximo lustro y medio.

No faltó el medio de comunicación serio que se fue de bruces, y se trepó por error o sin saber, en ese carro de légamo, que no es el de la carrilla que hizo tristemente célebre a una insulsa adolescente del altiplano, o a “Lady Wuuu”, nomás por ser fanático de un grupo musical, sino que es el carro de los malos.

Pero como no se torció la ley, se iba extinguiendo lentamente el tema del homicidio en el Campestre sin que el Procurador General de Justicia del Estado estuviera destruido, por lo que se le echó más combustible a la pira, ahora de forma más creativa, pero más atascada, más sucia, para enlodar de paso, y como bono extra, a Miguel Maya Romero, Director de Astrolabio; desde luego se le ventilaron delitos que forman parte de una averiguación previa penal ya añeja, y que conforme a las actuales reglas de la Constitución está bajo secreto hasta en tanto no exista una sentencia firme.

Desde luego que la honra de las personas con cierto grado de presencia pública les vale sorbete a los loderos más infames, y aunque hay pocos medios serios metidos en el ajo, sí los hay; el resto se reduce a panfletos electrónicos, vaya ni siquiera son empresas periodísticas de verdad, sino meros portales amarillistas –nunca mejor dicho– que ejecutan las órdenes destructivas de quien les paga, a veces cantidades francamente miserables; el hambre es canija, pero es peor el miedo.

Ingenuidades

¿Le hablaron para ser “patrocinador”? ¿Qué tiene qué poner un “patrocinador”? ¿A poco no hace falta que aporte dinero? ¿De verdad basta con poner su nombre, su marca? ¡Qué barato! ¡Qué lindos que son! ¡Todo es gratis! Si aceptó luego no se haga el que no sabía, ¿Lo invitaron a ser patrocinador o a lavar dinero?

FUENTE: Pulso