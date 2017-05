Pudo consagrarse en Las Vegas, pero murió acribillado

El día lunes 23 de julio de 1984, el boxeador César Abel Romero ‘la bestia’ , había muerto tras un brutal enfrentamiento con la policía, luego de realizar un “atraco” con su banda en una empresa de Villa Madero y otra en Isidro Casanova, al salir los esperaba la policía. Romero, su hermano mayor y dos cómplices murieron durante el tiroteo que duró 40 minutos. Al lado de su cadáver quedó un ‘arma larga’.

En la terraza del hotel Miraveu de Montecarlo, seis argentinos integrantes de una delegación deportiva se dirigían a comer. El viernes 12 de Julio de 1984 arribaron de la ciudad de San Remo, Italia.

Allí, los boxeadores Juan Domingo “Martillo” Roldán y César Romero habían completado sus entrenamientos al cabo de dos semanas. Los acompañaban el jefe de la delegación y dueño del Luna Park, Juan Carlos Lectoure, los entrenadores Adolfo Robledo (Roldán), y Carlos “Bocha” Martinetti (Romero) y el comanager de Martillo, Luis Abbá.

Para Martillo Roldán su combate ante el francés André Mongelema era un “trámite” de final previsto. Ganaría a la distancia de ocho asaltos a pesar de una lesión en su mano derecha. Martillo venía de hacer una pelea durísima frente a Marvin Hagler en Las Vegas . Y aunque lo derribó en el asalto inicial, Hagler terminó por imponerse.

César Romero, en cambio, vivía un sueño. Enfrentaría al venezolano Fulgencio Obelmejias en lo que podría considerarse una semifinal para pelear, en caso de ganar, contra el campeón mundial de peso medio pesado, Michael Spinks en el Caesar’s Palace de Las Vegas por un millón de dólares .

El ‘experto en vinos’ ofrece un ‘Asti fresco’ y transpirado de Toscana pero Lectoure le agradece explicando que los chicos son boxeadores y que al otro día pelearían en el Estadio Louis ll, así que solamente acompañarían la comida con agua Perrier.

Al término del almuerzo salieron a caminar con César “La Bestia” Romero por los alrededores del hotel para “bajar la comida”.

Ese fue el pacto que tuvo como testigo a quien era corresponsal de Atlántida en Italia, el entrañable y prestigioso Bruno Passarelli.

Había estado cinco años y seis meses preso en el Penal de Mercedes por nueve hechos delictivos, todos por “Robo a mano armada”. Dos de sus hermanos, Miguel Ángel y Jorge Antonio, también delincuentes, murieron al tirotearse con la policía. Romero había salido de su país en “libertad condicional”, con permiso de un juez.

“Saber boxear me daba más seguridad para convivir en la cárcel. Y a mi me gustaba. Pero ojo, eh…en la cárcel se piensa de todo. Un día sos bueno y querés a todos. Otro día te volvés loco y no querés a nadie. Muchas veces tuve ganas de matar “buches” (delatores), “cobanis” (policias) o “candados” (agentes penitenciarios). Y otras en cambio, después que me “engomaban” (cierre nocturno de celdas y pabellones), me quedaba solo y pensaba como hacer para que esos pensamientos no me llegaran a la cabeza y limpiarlos de mi alma, de aquí adentro”