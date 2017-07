Prometen Juan Carlos “El Borrego” Nava, Juan Carlos Casasola y Radamés de Jesús, una “Guerra de Chistes, El Reencuentro” más subida de tono y espontánea, donde a decir por los tres cuenta chistes, ofrecerán interacción con el público y mofa de diversas situaciones durante dos horas que durará el espectáculo extraído del afamado programa de televisión transmitido por Telehit desde el 8 de mayo de 2008.

“El mundo entero está ávido de reír, y nosotros de provocarlo”, afirmó Radamés de Jesús, quien se encuentra en el ojo del huracán, luego de que su ex pareja Jered Licona, “Wanders Lover”, lo acusara de haberla golpeado, enviándola al hospital, provocando conmoción en las redes sociales, tema que el entretenedor abordó en conferencia de prensa: “No es una cosa justificable, pero fue una cosa entre dos, lo que dicen en la revista es una total mentira, la nota se vendió.

Fue un enfrentamiento de detenernos, ella se pegó en el sillón. Ella está perfectamente bien, se están arreglando las cosas. Sin querer justificar nada, somos humanos, todos tenemos errores, fue una situación que se salió de las manos a los dos, entre el jaloneo, pero de eso a que inventen cosas, es reprobable, pero no quieran crucificar a una persona cuando es una revista amarillista llena de cosas incongruentes”.

“El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, México es muy doble moral, México es hipócrita, salen a la calle pegándose al pecho, pero luego le mentan la madre a otro. Somos una pareja pública, pero no debió vender una nota por mucho dinero porque es un asunto entre la señora y yo, nosotros vamos a llegar a un arreglo, tenemos una hija”, apuntó Radamés.

¿Regresará la ‘Wanders Lover’ al elenco?, cuestionó ZETA.

“Ahorita es el momento de que ella se recupere, que el agua se calme, y ya veremos”, apuntó Casasola, mientras que ‘El Borrego’ mencionó que son dos temas diferentes: “Nosotros tenemos el derecho de opinar porque es una relación sentimental de dos, nadie sabe lo que pasa más que los que se meten a la misma cama, nosotros estamos en espera de cuál es el resultado de esta negociación, hay una hija de por medio. Yo veo por mis intereses laborales, hay una amistad de años hacia los dos, pero hay que separar las cosas.

Ahora nos queda cumplir con nuestros compromisos, contratos y hacer lo que sabemos hacer arriba del escenario, si ellos logran arreglar, llegan a una situación óptima para la niña en el futuro, no habrá ningún problema para estar arriba del escenario los cuatro, y seguir cumpliendo los compromisos, hoy, independientemente de lo que hay pasado, la ‘Wanders’ no está aquí, no por el pleito, sino porque tuvo una operación de nariz, estética, que aprovechó en esta situación.

Entonces el doctor le prohibió viajar porque se le pueden acumular unas venitas que todavía no están bien suturadas, por la altura en el avión. Esa es la realidad por la que no está aquí, ni va estar en las siguientes, su salud es lo primero, y lo respetamos, una vez que se calmen las aguas, veremos”.

“Vamos a reírnos, es lo que sigue. Puede haber gente muy objetiva que entienda que es un problema de nosotros, y lo que quieren es ir a reírse. Ella ya está bien, totalmente bien”, señaló Radamés, quien junto a Casasola y “El Borrego”, en medio de la controversia y escepticismo, celebrarán el reencuentro de la “Guerra de Chistes” en Tijuana, con una apertura que incluirá episodios de stand up, bailes, coreografía y chistes.

Fuente: La Palabra del Caribe