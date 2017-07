En este segundo volumen presentamos cuáles podrían ser las asignaturas que impartirían el resto de la selección de distinguidos miembros de la “clase política” potosina de tener responsabilidades al frente de un aula. (AULA, NO JAULA).

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Ricardo “Pollo” Gallardo Cardona. (Ex Alcalde de Soledad)

Con una sensibilidad fuera de serie y acostumbrado a que todos bailen al son que toca, el heredero de las glorias Soledenses se toma con absoluta seriedad su función de educar al pueblo en el ámbito artístico logrando recitales de alto nivel como Vagón Chicano, Los Recoditos y el nuevo Beethoven, Julión Álvarez.

EDUCACIÓN FÍSICA: José Luis Ugalde Montes (Secretario de Finanzas)

El siempre emperifollado contador Ugalde se encarga de poner en forma los numeritos de la clase, con su silbato Cartier marca el ritmo a todos con disciplina militar, es experto en tablas gimnásticas y de Excel y reporta triunfos en todos los frentes, menos en los políticos donde le andan ganando la carrera al Senado.

MORAL CRISTIANA: José Luis “Tekmol” Romero Calzada (Diputado local)

Con un exquisito gusto ha logrado apoderarse de la clase que dicta las normas de la moral cristiana a los potosinos, ha logrado bendiciones inigualables como el fuero protector, hace milagrosos malabares con ductos energéticos, profesa el amor como primordial mandamiento (especialmente por PANAVI) pero es capaz de expulsar con violencia a los fariseos que quieran comerciar fuera de su devoción en el templo. Congruente y dotado con el don de lenguas, es una virtuosa inclusión como modelo a seguir.

CONSERJE: Arturo Gutiérrez (Secretario de Seguridad Pública Estatal).

Empoderado responsable de la seguridad y tranquilidad de los asistentes al colegio estatal, el General Gutiérrez se ha tomado nuevas atribuciones y marca el paso al recreo del alumnado, desafortunadamente se lava las manos de los sangrientos juegos advirtiendo, que “el no saldría a antros”. Se avecina su jubilación, pero aún no la tramita porque se le traspapeló…

FÍSICA APLICADA: Óscar Bautista (Diputado local)

El veracruzano apotosinado Bautista, sería el encargado de mostrar a la clase la increíble magia de la física aplicada, es capaz de encender una ciudad entera a su capricho, poner en órbita satélites para vigilancia electoral, crear espejismos en el desierto y correr a la velocidad de la luz hacia una increíble reelección. Sin duda es el mago de la física que vale la pena imitar.

RECADERO:

Si alcanzan a reconocer a Ángel Castillo en alguna tienda Costanzo comprando huevitos de chocolate, no crean que se los llevará de regalo a los integrantes del ICAT, no, anda comprando todas las existencias para que no le vuelva a pasar el infame episodio que le costó el puesto y la presencia en la primera plana de la grilla local.

Sí se encuentran al alcalde de Rioverde, José Ramón Torres lleno de confeti y con collares de serpentinas, no crean que lo balconearon saliendo de alguna fiesta, no, anda haciendo pruebas para el magno festejo de los 400 años de su municipio que tendrá gran relevancia. Felicidades.

A ver si el Diputado Tekmol regresa a tiempo de su ardua labor diplomática en Alaska para atender el último llamado de la PGR por sus amenazas de muerte a periodistas. Qué timing!