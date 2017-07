La tolerancia frente a la intolerancia es el peor de todos los crímenes. Ni siquiera la intolerancia es tan grave.

Arthur Schnitzler. Dramaturgo Austriaco.

En San Luis Potosí hay intocables. El grupo político, familiar y de negocios auto denominado “La Gallardía” no solo ocupa todos los espacios posibles dentro y fuera de la administración pública para obtener beneficios, sino que ha gastado cantidades de dinero y recursos ilimitados en la contención y manutención de un “sistema de información” paralelo al establecido.

La Gallardía cuenta con compromisos multimillonarios (en su mayoría no cumplidos) con los medios de comunicación formales, ejerce una nómina de manipulación (no comprobada pero evidente) de columnistas, reporteros y aún mandos medios de los mismos, financia pasquines de nuevo cuño en versiones digitales e impresas además de motivar y tolerar “francotiradores” informativos que a través de fanpages sin membrete, firma, ni responsables, acribillan a quien sea que saque la cabeza en su contra o que no favorezca a sus intereses. “Medios informativos” como VIVE SLP, EL ESPECTADOR, LA NETA DE NETAS y varios más, sirven de plataforma para despedazar sin piedad la imagen y reputación de cualquiera que se atreva a desafiar a sus Gallardas Majestades.

El día de ayer aparecieron en varios puntos de la ciudad sendos anuncios espectaculares insultando al Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, P.A.N., Max Jasso. Le tachan de “títere, borracho y mentiroso”, le colocan orejas de burro y una caguama en la mano. Max Jasso es un político de bajo perfil aún en San Luis Potosí, y tal vez su única notoriedad pública y masiva radica precisamente en que a diferencia de la mayoría de sus compañeros de partido en indistintas posiciones ha sido una voz constantemente crítica de la Gallardía y sus abusos.

La constante Gallardista es la intolerancia traducida en múltiples formas, una obsesión por el control de lo que se dice y lo que se publica, la cero exposición del Alcalde a cualquier cuestionamiento crítico y finalmente la alimentación de la increíble idea de que con un alcance aparentemente todos los días mayor de “sus” medios y redes, “aleccionan” a las masas para fomentar su permanencia político electoral al tiempo que desbaratan adversarios.

Desafortunadamente para su causa están equivocados; los hábitos de consumo en medios han cambiado estrepitosamente, el interés general va muy por encima del de las grillas maledicentes, las audiencias tienen nuevos niveles de acceso a información e interpretación de las “noticias” y por tanto saben inminentemente quién es “la pata de pollo” que mece la cuna.

Tampoco se han percatado que en su batallón de Gallardistas hay heridos, desplazados, cuadros cilindreados pero mal atendidos, aves de sacrificio y muchos entes de despertar tardío que se dieron cuenta finalmente del talante de sus jefes, esos también son contras fulminantes de bajo perfil pero alimentadores de “otras verdades” a los que se suman los remilgos justificados de los miles de potosinos dañados colateralmente por su condición autocrática, por su despido injustificado, por su presión o chantaje, todos condenados por su premisa elemental, el fin justifica a “los medios”.

Debe saber la Gallardía, que los potosinos somos mucho más que su ejército agresivo y mordelón de Zombies defectuosos, finalmente son eso, muertos vivientes que se despedazan fácilmente en su penosa putrefacción. No hay ni que discutir con ellos, ningún argumento es válido para defender su violencia, es una pérdida de tiempo tan grande como lo es su despilfarro en continuar aceitando una tropa insulsa y baratera.

La libertad de expresión fomenta irremediablemente una opinión pública abierta y participativa, solo de estos factores se nutre una verdadera democracia.

PDTA. Si el Presidente Municipal, Jefe Máximo quiere debatir estas apreciaciones, está permanentemente invitado a ser entrevistado en vivo a través de las plataformas de ANTENA SAN LUIS.

Ninguna verdad es absoluta.

RECADERO

Si ven a la diputada Esther Angélica Martínez por el rumbo de la Basílica de Guadalupe no crean que anda pagando alguna manda, más bien llegó hasta ahí huyendo de los rumores que la colocan como nueva adoradora del Rito del Pollo Sagrado y a toda costa quiere demostrar que sigue siendo Tricolor, Católica, Romana y Guadalupana… O habrá ido a confesarse…? Solo Dios dirá…

Si se encuentran al Procurador Federico Garza desesperado haciendo gestos en alguna mesa de dominó a su entenado colaborador y amigo Raúl Flores, no crean que es porque tienen ya un código para ganar partidas, no, lo que sucedió es que Flores no le avisó a tiempo que ya le había ahorcado su mula…

Si se encuentran en algún aeropuerto a los diputados José Luis Romero Calzada, Jano Segovia y Jorge Luis Díaz no crean que andan huyendo del tema PANAVI, no, salieron de viaje a Alaska, sus voceros dicen que a un viaje de sensibilización y ayuda a migrantes mexicanos por allá, otros piensan que a empezar e experimentar qué se siente estar en la congeladora.

Si ven en su Facebook alguna publicación de mentiras agresivas, violenta e insultante contra esta casa editorial o su personal, no crean que es otro capítulo de La Revancha de los Pollo Zombies, no, tal vez es el maldito karma, solo por decir la verdad.