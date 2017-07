San Luis está enfermo, herido, profundamente lastimado, aún no sabemos de su gravedad.

El parte médico es incierto, nuestro Doctor de cabecera cuenta con su grado en Derecho por lo que es harto complicado que dé un diagnóstico certero, su gentileza no le quita lo dubitativo.

Tal vez lo único a lo que atine a mascullar para sus adentros es que parece un estado con fallas, aunque seguro sabe que está a nada del estallido.

Nuestro órgano ejecutivo vive el lamentable cuadro del autismo, la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. Sonríe en automático, sin empatía real, oye sin escuchar, mira sin enfocar, abraza sin calidez, está preocupado y eso lo paraliza, cree que no puede hacer más.

Nuestro órgano legislativo, por su parte, está invadido del cáncer de los partidos políticos, de los favores torcidos, de las imposiciones abruptas, de los intereses malditos. Hay tumores malignos en cada bancada, terminan por invadir todo el cuerpo camaral, dan lástima en esa tragicómica fase terminal en la que están.

Nuestro órgano judicial está en coma, en comadrazgo con un cándido maximato, se mueve apenas, respira con dificultad, cuenta con el poderoso pretexto de que está mutando a una fase oral, cuenta con un liderazgo bien intencionado que luce diminuto frente a los vicios que lo mantienen conectado a un respirador artificial.

Nuestros principales órganos municipales están sobre estimulados, con sustancias proscritas inyectan dosis de populismo y diversión desechable a nuestro cuerpo, trabajan a marchas forzadas, llevándonos tarde o temprano a un inminente colapso.

Nuestros órganos empresariales, funcionan con irregularidad, procesan mucho, pero filtran poco todas esas sustancias envenenadas de corrupción que sus afiliados sufren, viven constantes espasmos de extorsión, ataques de chantajismo sin cura, deben curarse de espantos para intentar sobrevivir.

Nuestros órganos sociales, sobreviven con gangrena, su visión es limitada, y han perdido la atención, desquiciado su interés, y regurgitado su intención, por miedo o por hambre (Dixit Leonel Serrato).

Por si fuera poco, se ha colado un comando multi propósito que dispara, hiere, cercena, intimida y mata, los índices delictivos crecientes no mienten.

¿Estará San Luis Potosí ya con el tiro de gracia?

Salvarnos es misión de todos, hagamos lo que nos toque, pero ya.

RECADERO

+ Con tanto foco y atención nacional al inclemente problema de los Huachicoleros, surge la duda si realmente los rumores que apuntan a que un eslabón de esa pútrida cadena llega hasta el Congreso Potosino. Sí es así, pregunten al Diputado José Luis Romero Calzada, si su viaje a Alaska fue efectivamente un premiecillo menor por sus labores pro iluminación led en San Luis o fue para irse acostumbrando al frío de la sombra…

+ Si ven al empresario gasolinero orgullosamente potosino Roberto Díaz de León Martínez retratado muy sonriente en cualquier periódico nacional, no es porque haya ido a recoger un premio más para el grupo gasolinero que lidera, no, desde el jueves 18 de mayo es el nuevo Presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petroleo ONEXPO, que es el gremio gasolinero nacional, llega a esta posición en un momento histórico, el de la apertura total del sector. Suerte Roberto, aunque con tu capacidad, no la vas a necesitar.

+ El diputado Lupe Torres fiel de la balanza entre los intereses del supra diputado federal Cándido Ochoa y los Gallardo, debe andar preocupado, el Auditor Superior del Estado José de Jesús Martínez Loredo declaró con enjundia en contra de irregularidades municipales detectadas, y los reyes de la opacidad son sus feudos protegidos, si lo ven por ahí lamentándose, regálenle un par de guantes de piel, para que vaya pensando en la huida sin dejar huellas.