Reconquista a su novia que pierde la memoria

La siguiente historia de amor tiene mucha semejanza con la película Votos de amor. En esta historia, Jessica Sharman y Rich Bishop tenían una relación de siete meses de que Jessica perdiera la memoria en un accidente, sin embargo, después de un tiempo y con la ayuda de todas las personas que la aman, ella recupera sus recuerdos.

Jessica es una joven británica que sufre de ataques epilépticos desde los 14 años, a la edad de 20 años ella tuvo un ataque pero esta vez fue diferente, no recordaba nada, ni a sus padres, familiares o hermanos. Tampoco recordó a su novio, es por eso que Rich tuvo que conquistarla de nuevo y poco a poco.

Jessica y Rich habían estado saliendo durante siete meses antes del accidente. Ambos se encontraban en un tren que viajaba de TundbridgeWells, Kent a Londres cuando Jessica sufrió una serie de convulsiones.

“Todo el mundo era extraño para mí, ni siquiera sabía mi nombre. Solo recuerdo abordar el tren ese día en marzo, pero eso es todo. Me dijeron que mi cuerpo se desplomó y mi mirada era como ausente”.

Después de recuperar la memoria, Jessica regresó a casa, ella admitió sentir miedo a Rich cuando volvió a verlo de nuevo.

“Mis padres invitaron a Rich a casa, pero yo no sabía quién era. Me dejaron a solas con él y me asusté demasiado. Incluso llegué a odiarlo, porque él actuaba como si estuviéramos enamorados”, contó la joven.

Dos semanas después, Jessica trató de terminar con la relación, pero se conmovió de la tristeza de Rich que terminó por convencerse de que él la ayudaría a recordar lo enamorados que estaban antes del accidente.

“No recuerdo la primera vez que me enamoré de Rich, pero sí la segunda. Fue tan paciente conmigo, tan dulce. Simplemente no pude hacer otra cosa que enamorarme de él de nuevo”.

El proceso fue largo, Rich ha hecho de todo para que su novia recupere sus recuerdos, la lleva a pasear, van a cenar a sus restaurantes favoritos y constantemente le cuenta historias sobre el inicio de la relación.

“He tenido que volver a aprender todo de nuevo. He tenido que conocer a las personas cercanas de nuevo; mis padres me han dicho cómo me gustaba vestir y las cosas que me gustaban hacer. Los médicos dicen que hay una probabilidad del 50% de que recupere mi memoria de nuevo”.

“Pero Rich fue capaz de hacer que me enamorara de él dos veces, así que sé que puedo recuperar mi memoria de nuevo”, añadió Jessica.