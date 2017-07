San Luis Potosí, SLP.- La titular de la Defensoría de Oficio, Paulina Castelo Campos, renunció al cargo que hasta ahora había desempeñado, así lo confirmó el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López.

El mandatario explicó que Paulina Castelo se abocará a un proyecto personal, en el que contará con su apoyo y respaldo.

Aunque no fue confirmada la versión, se especuló que Castelo Campos cumplirá una encomienda del Gobierno Federal, sin embargo, el gobernador Carreras no abundó al respecto y reconoció su labor en la administración estatal; se limitó a agradecerle a la hoy ex funcionaria la dedicación y compromiso con que se desempeñó.

Plano Informativo.