Respeto a tu padre, a ti no: Canelo al Junior

Se calientan los ánimos previo al enfrentamiento del año, Saúl el “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Junior se presentaron en el programa de HBO Face off with Max Kellerman.

Aquí ambos pugilistas soltaron de todo, apostaron, se dijeron de palabras y demás. Todo inicia cuando el presentador hace referencia a que el “Canelo” es el mejor boxeador mexicano hoy en día, y le pregunta al Junior que opina de esto:

Poco después Max le hizo una pregunta similar a el “Canelo”, refiriendose a que el Junior era el mejor boxeador mexicano antes que él.

Los ánimos se elevaron por ambos pugilistas y cuando están frente a frente sacaron chispas.

“Respeto a su padre, a él no. En el deporte no puedo respetarlo, porque para mi en lo personal no ha hecho nada, cómo voy a respetar a alguien que no ha respetado al boxeo” indicó Álvarez.