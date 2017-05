Enrique Peña Nieto, presidente de México, aseguró que la Secretaría de Marina cuenta con más de 300 infantes de Marina, 15 barcos y sistemas de aviones no tripulados

Al responder el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram el actor Leonardo DiCaprio en el que urgió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a tomar medidas urgentes para rescatar a la vaquita marina; el mandatario afirmó que México ha centrado todos sus esfuerzos para prevenir la extinción de esta especie.

Mediante su cuenta de Twitter, Peña Nieto recordó que, desde febrero de 2015, su gobierno ha eliminado una de sus principales causas de muerte: la pesca del camarón y su pesquería, estableciendo una prohibición de dos años en la zona.

Since Feb/2015, we have eliminated one of its main causes of death: the shrimp and scale fishery, establishing a two-year ban on the area.

— Enrique Peña Nieto (@EPN) 12 de mayo de 2017