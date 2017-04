Ricardo Peláez adelanta su salida como presidente deportivo de América

Ricardo Peláez dejó el viernes su cargo como presidente deportivo del América, el club más ganador del fútbol mexicano con 12 títulos, adelantando su salida después de haber declarado que lo haría en mayo, al final del torneo Clausura.

Peláez dijo el miércoles que dejaría el cargo cuando finalizara el torneo Clausura para descansar.

“Vine a platicar con el equipo tras las declaraciones públicas del señor Ricardo Peláez. Para mi sorpresa, el señor Peláez me confirmó su salida con la novedad de que sería efectiva a partir del día de hoy (viernes) y no al finalizar el torneo”, dijo en rueda de prensa Yon de Luisa, vicepresidente de deportes de Televisa.

“El interés institucional era que Ricardo se mantuviera hasta el final del torneo. Es una decisión personal de él, tendrá sus motivos y aquí somos muy respetuosos, en esta institución está quien quiere estar, no mantenemos a nadie por obligación”, agregó.

América es propiedad de Televisa, uno de los mayores productores mundiales de contenidos audiovisuales en español.

De Luisa señaló que tras la salida de Peláez, José Romano -presidente operativo del América- quedará como el único responsable de las decisiones a nivel directivo en el club.

“Lo que sí les puedo decir es que, tras la charla con el equipo y cuerpo técnico, me voy muy tranquilo de la clase de compromiso y profesionalismo que me mostraron. Las palabras de los jugadores y del señor (Ricardo) La Volpe me dejan muy tranquilo de lo que están haciendo y de lo que van a hacer para conseguir el título”, apuntó De Luisa.

En el torneo Clausura, las “Águilas” están en el sexto lugar con 24 puntos, muy cerca de asegurar su pase a la liguilla para pelear el título, una instancia a la que avanzan los clubes que ocupan los primeros ocho lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

En la decimosexta jornada, América enfrentará el sábado a Santos Laguna, que marcha en el quinto sitio con 24 unidades.

“Tuve una plática con el señor Yon de Luisa, acordamos de que lo mejor era mi salida. Me hubiera encantado continuar y levantar el trofeo con los jugadores y con este cuerpo técnico, pero bueno, eso es lo de menos, ojalá lo puedan levantar porque se lo merecen”, dijo Peláez a ESPN.

