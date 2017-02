EN ROJO, SEMÁFORO DE TRANSPARENCIA ESTATAL

Por Victoriano Martínez

La difusión de oficio de información pública en el Estado registra un promedio del 51.67 por ciento, de acuerdo con la última evaluación realizada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) a 128 de los 134 entes obligados registrados al mes de diciembre de 2016.

La CEGAIP presentó en su portal Web los resultados de la última evaluación al cumplimiento de las obligaciones de difusión de oficio, realizada en diciembre, en la que establece un semáforo en el que ubica con verde a las dependencias que cumplen con más del 80 por ciento, con amarillo a las que se ubican entre un 60 y un 80 por ciento y en rojo las que tienen menos de 60 por ciento.

De acuerdo a los resultados de la CEGAIP, 71 de los sujetos obligados revisados se encuentra en rojo, 22 en amarillo y sólo 35 superan el 80 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia conforme a la Ley.

En la revisión no se incluyen dos partidos, el Humanista por pérdida de registro y Encuentro Social por no haber encontrado su domicilio. En el caso de los ayuntamientos, tampoco se contemplan en la evaluación los de Armadillo de los Infante y Santa Catarina por no contar con portal Web y difundir su información por estrados.

De los 128 entes obligados restantes, el promedio de cumplimiento se ubicó en 51.67 por ciento. De acuerdo con el criterio de la CEGAIP, ese porcentaje se ubica con semáforo rojo, lo que correspondería al semáforo en el que se encuentra el nivel de transparencia gubernamental en el Estado.

Por sectores, el Poder Legislativo registra un 89.77 por ciento de cumplimiento, seguido por los organismos autónomos con un 81.06 por ciento, lo que representa que serían las únicas dos áreas de la administración pública que tendrían semáforo verde, de acuerdo a la clasificación de la CEGAIP.

Por sector, el Poder Ejecutivo Centralizado tiene un promedio del 76.02 por ciento, le sigue el Poder Judicial con 74.36 por ciento, enseguida los otros organismos descentralizados con 74 por ciento, que bajo el criterio de la CEGAIP se ubican con semáforo amarillo.

Los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo, en conjunto, registran un cumplimiento en promedio del 56.77 por ciento, los partidos políticos un 45 por ciento y los ayuntamientos apenas un 33.68 por ciento, lo que ubica a estos tres sectores con semáforo rojo.

