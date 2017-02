Sacerdote es detenido por presuntamente violar durante 3 meses a menor en colegio de Irapuato, GTO

Ex vocero de la Arquidiócesis de León y sacerdote Jorge Raúl Villegas Chávez fue detenido por presunta violación contra una menor de 15 años en un colegio de monjas de Irapuato. El prelado abusó de la menor durante tres meses bajo secreto de confesión.

El sacerdote ya había sido denunciado por una mujer que le reclamó la paternidad de su hija. En aquella ocasión, el prelado nunca se presentó a las audiencias e, incluso, fue removido de León.

El día viernes de la semana pasada se presentó la denuncia, bajo los delitos de abuso sexual, violación calificada y corrupción de menores. y este lunes se logró la detención del sacerdote.

La audiencia se llevó a cabo ayer a las 14:00 horas donde se solicitó duplicidad de término. El próximo viernes será la audiencia de imputación, bajo el expediente 1P1617-87.

De acuerdo con Norma Nolasco, activista de los derechos humanos, la menor, que recién había cumplido 15 años, fue violada durante 3 meses por el sacerdote, quien los días viernes aprovechaba abusar de ella bajo secreto de confesión, además de brindarle asesoría psicológica los días lunes.

NO TENÍA PERMISO PARA EJERCER

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, José de Jesús Martínez Zepeda, aseguró no conocer al sacerdote católico Jorge Raúl Villegas Chávez, hoy detenido y acusado por presunta violación calificada, abuso erótico y corrupción de menores en contra de una estudiante de 15 años de edad.

Esto, pese a que en su momento se supo que el sacerdote inculpado fue removido de la Arquidiócesis de León a la Diócesis de Irapuato, luego de ser denunciado por una mujer que le reclamó la paternidad de su hijo.

El Obispo de Irapuato añadió que nunca dio permiso al sacerdote para estar ejerciendo el ministerio en la localidad.

Incluso, el jerarca religioso declaró que la Arquidiócesis de León era la única responsable por no haber inhabilitado a Raúl Villegas.

“NO TENIA NOTICIA DE QUE ESTUVIERA AQUÍ”

ZF: Ante esta situación cómo queda la iglesia

JJMZ: No la iglesia, la Diócesis de León, la iglesia somos todos… esto sucedió y lo lamento mucho… trataré de hablar con la familia de la niña y ver a la víctima, pero no porque tenga responsabilidad sino porque son las cosas que suceden aquí… pero si vemos la cantidad de abusos que hay en las escuelas y en las casas no le cuento.

ZF: Esta acusación no es menor

JJMZ: No, por supuesto que no, es muy grave, pero ahora nosotros tenemos unas normas muy precisas, muy exactas por la Conferencia Epicospal, cada uno las tiene que observar y poner en práctica.

Durante la entrevista, el sacerdote en que nunca otorgó el permiso para que Raúl Villegas estuviera en su Diócesis.

“No pueden cambiarlo sin mi consentimiento y yo no tenía noticia que de estuviera aquí, nunca se había presentado, no tenía permiso de residencia, ni de ejercicio del ministerio en esta diócesis”, explicó.

En este sentido, el Obispo afirmó que él no puede dar una respuesta sobre el caso.

“Ya notificaron al señor Obispo y él ha comenzado a intervenir directamente en los asuntos legales, yo lo único que puedo hacer es poner en práctica las bienaventuranzas, informarme cuáles son los horarios de visita, pero yo no tengo ninguna responsabilidad o que vaya a responder, absolutamente nada”, expresó.

El Obispo concluyó que en caso de que el padre hubiese estado ejerciendo el ministerio en Irapuato “sin dar aviso o pedir permiso incurre en una infracción”, y que por los delitos por los que es acusado tendrán que juzgarlo las autoridades correspondientes.

Con información de: Sin Embargo