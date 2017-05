SALMA HAYEK DEFIENDE A LUIS MIGUEL

Salma Hayek está en contra de la lluvia de críticas que han caído sobre el cantante Luis Miguel, derivados de sus problemas económicos y legales.

Durante la conferencia de prensa donde presentó, junto con Eugenio Derbez, la película Cómo ser un latin lover, la actriz se pronunció a favor de “El Sol”.

“Luis Miguel es mi amigo de toda la vida y creo que está pasando por un momento interesante y raro. Fíjate que cuando tienes tanto alboroto dentro de tu vida, a veces no estás en control de ciertos detalles que te manejan otras personas. Y no sabes cuántas veces, porque me ha pasado, te vienes a dar cuenta cuando ya estás metida en el súper lío porque la otra cosa que hacen es que si meten una pata, no te lo dicen, tratan de arreglar ellos solos.“Entonces yo creo que la situación de Luis Miguel, por lo que veo, es un poco eso, que cosas que se salieron de lugar sin él estar completamente al tanto de lo que estaba pasando y en el momento en el que él está al tanto, entonces él da la cara, se presenta”.

SALMA, LA HUMANA

Por otra parte, Salma Hayek se mostró como pocas veces ante la prensa mexicana: confesó sus problemas con la tecnología (a penas hace dos años empezó con sus redes sociales), su mala ortografía en todos los idiomas e incluso, reconoció que prefiere a un hombre que la haga reír a uno que esté muy guapo.

“Yo pienso que hay gustos para todo, pero la verdad, cuando uno piensa a largo plazo, es muy bonito tener a alguien tener con quien compartir y con quién reírte de la vida porque la vida nunca es fácil y sí es importante tener un compañero con quien disfrutarla y con quién reírte a través de los años. De todos modos, los que están guapos, tarde o temprano se arrugan. Y el que te hacer reír, a lo mejor te hace reír por siempre”.