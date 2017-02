EN SANTO DOMINGO: NI INTERNET NI POLICÍAS

Por Victoriano Martínez

El municipio de Santo Domingo, en el Altiplano potosino, es uno de los que mayores rezagos presenta en el Estado, y el pasado 31 de enero, a través de Infomex, quedó una constancia más de ello.

Un solicitante requirió desde el 27 de septiembre del año pasado, la “información sobre personas detenidas por la Policía Municipal, desde 2010 hasta agosto de 2015”. Tras los diez días hábiles de plazo no hubo respuesta y, ahora, tras la queja ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, la petición se atendió.

“En primer lugar la tardanza de respuesta a esta solicitud, es completamente ajena a nuestra voluntad, derivado a que no contamos con antenas ni señal satelital de calidad, la comunicación es casi nula para acezar (sic) de manera diaria al sistema denominado Infomex”, aclararon en la respuesta proporcionada el 31 de enero.

El oficio adjunto a la respuesta tiene fecha del 5 de enero de 2017. Al referirse a la información solicitada por el peticionario, la Unidad de Información Pública de Santo Domingo hace la aclaración de que no cuentan con archivos.

“No existe un archivo, derivado a que en el año 2012 la Policía Municipal fue disuelta por el Ejército, y en la administración de 1 de octubre de 2012 a 30 de septiembre de 2015, se estuvo capacitando jóvenes para policía municipal, y todos desertaron”, explican en su respuesta.

Así, Santo Domingo no cuenta con policías municipales y, según señalan en el documento, sólo se cuenta “actualmente con la presencia de la policía estatal, por lo que no se ha hecho detenciones, y las que se han hecho son responsabilidad del C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Charcas, S.L.P.”.

