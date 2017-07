El cantante del Regional Mexicano, Saúl EL Jaguar, no ve con buenos ojos que los actores de telenovelas, incursionen en este género musical.

En entrevista con el programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo, comentó:

“YO ESTOY EN DESACUERDO CON ESO, PORQUE ES UNA FALTA DE RESPETO PARA NOSOTROS, YO PIENSO QUE PARA SER GRUPERO NECESITAS SER AUTÉNTICO”.

“Yo creo que ahí la regaron los productores, nos debieron de invitar a nosotros que sí sabemos portar bien la tejana, me da pena ajena que traen la tejana de repente hasta se la ponen al revés porque piensan que así va”.

El Jaguar no sólo arremetió en contra de los protagonistas de telenovela La doble vida de Estela Carrillo (David Zepeda y Ariadne Díaz), quienes ya están más que listos para incursionar como cantantes gruperos fuera de la ficción, sino que también le aventó un par de pedradas a otras cantante como Ninel Conde, quien ahora ya se hace llamar La Señora de la Banda

“No puedes decir de la noche a la mañana ‘quiero ser cantante grupero’ es una escuela, es una educación, necesitan agarrar mucha experiencia, yo sé que no puedo cantar pop porque no me va a salir, como los de la novela, fingir lo que no eres, el público no se la va a creer”.

Saúl El Jaguar fue tajante afirmando que ellos deberían dedicarse a lo suyo, aunque él no descartó incursionar en la actuación, pero aseguró que si eso llegara a pasar tendría que tomar clases para poder hacer un trabajo profesional.

Fuente:Debate